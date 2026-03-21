ਆਇਰਲੈਂਡ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ, 2 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ BCCI ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਜੂਨ 2026 'ਚ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

India to play two T20Is against Ireland
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 21, 2026 at 4:42 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੜੀ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018, 2022 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 96 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਮੈਚ ਬੇਲਫਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ

ਦੋਵੇਂ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਬੇਲਫਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ '2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਬੇਲਫਾਸਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 28 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।'

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ

  • 26 ਜੂਨ: ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਬੇਲਫਾਸਟ
  • 28 ਜੂਨ: ਦੂਜਾ ਟੀ-20 ਬੇਲਫਾਸਟ

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਪਹਿਲਾਂ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗ੍ਰਾਹਮ ਵੈਸਟ ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਮ ਫਿਰ ਪੰਜ ਟੀ-20 ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 1 ਤੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵੈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2028 ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਲ ਸਟਰਲਿੰਗ ਨੇ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।

