ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਬੱਲਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਪਾਰੀ ਜਿਤਾਏਗੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲਮ ਮੁਕਾਬਲਾ।
Published : November 2, 2025 at 2:22 PM IST
ਸ਼ਿਮਲਾ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਾਕਆਊਟ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ "ਬਿਗ ਮੈਚ ਹਰਮਨ" ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ, ਸਾਬਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਵਾਰਕ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ "ਹਿੱਟਮੈਨ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਜਦੋਂ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 2025 ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਪਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇਮੀਮਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, 167 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਜੇਮੀਮਾਹ, ਦੀਪਤੀ ਅਤੇ ਰਿਚਾ ਨੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ 88 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 89 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 2 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਬੇਲਿੰਡਾ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਹੀ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ 50+ ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 311 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਲਿੰਡਾ ਕਲਾਰਕ (330 ਦੌੜਾਂ) ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ।
2017 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 115 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 171 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿਤਾਇਆ, 2017 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅਜਿੱਤਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2017 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 2017 ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ 228 ਦੇ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 51 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 191 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ 48.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 219 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
2023 ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ
2023 ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 34 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਜਿੱਤ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੰਜ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮੈਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾਏ।
ਉਹ CWG 2022 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਲੜੀ
ਉਸਨੇ CWG 2022 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 43 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵੀ ਖੇਡੀ। 161 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ 19.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 152 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੌਂ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ।
2024 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ
2024 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਾਕਆਊਟ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 152 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ 54 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 142 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ।
ਫਾਈਨਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅੱਜ ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ, 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਟਾਸ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।