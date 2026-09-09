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ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣਾ

Womens T20 Asia Cup 2026: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਯੂਏਈ ਨੂੰ 34 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ।

SEMIFINAL CLASH
ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 1:32 PM IST

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Womens T20 Asia Cup Semifinal Clash: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਨੂੰ 34 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀਰਵਾਰ (10 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (11 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ।

ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਲਟਫੇਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਟਾਲੀ

ਯੂਏਈ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 55/6 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਹਿਦਾ ਅਖ਼ਤਰ (ਨਾਬਾਦ 16) ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿਨ ਅਖ਼ਤਰ (38) ਨੇ ਸੱਤਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 42 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 103/7 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਟੇ ਯੂਏਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 11 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਧੁਜਾ ਨੰਦਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

103 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਏਈ ਦੀ ਟੀਮ ਸਿਰਫ਼ 69/9 ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਸਿਰਫ਼ ਤੀਰਥ ਸਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਹੀਨਾ ਹੋਤਚੰਦਾਨੀ ਹੀ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਰਾਬੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰੂਫਾ ਅਖ਼ਤਰ ਅਤੇ ਨਾਹਿਦਾ ਅਖ਼ਤਰ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਨਾਹਿਦਾ ਅਖ਼ਤਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੱਲੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਔਖੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ 12 ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੌਥੀ ਟੀ-20 ਟਰਾਫੀ

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ 2024 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਫੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ (2012, 2016 ਅਤੇ 2022) ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

SEMIFINAL CLASH
IND VS BAN SEMIFINAL CLASH
ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ
WOMENS T20 ASIA CUP
WOMEN T20 ASIA CUP SEMIFINAL CLASH

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