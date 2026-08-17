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ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ 4-2 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ

Hockey World Cup 2026: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ 2-4 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

INDIA VS ENGLAND HOCKEY WORLD CUP
ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣਾ (@TheHockeyIndia)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 8:39 PM IST

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Hockey World Cup 2026: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੂਲ ਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 4-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਡ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ; ਸਟੂਅਰਟ ਰਸ਼ਮੇਰ, ਹੈਨਰੀ ਕ੍ਰਾਫਟ ਅਤੇ ਨਿਕੋਲਸ ਬੈਂਡੁਰਕ ਦੇ ਗੋਲਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ 4-2 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਪੂਲ ਡੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ।

ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਸੀ ਭਾਰਤ

ਐਮਸਟਲਵੀਨ ਦੇ ਵੈਗਨਰ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੋਲ ਕਰਕੇ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, 2 ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3-1 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਗੋਲ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਚੌਥੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਲੀਡ 4-2 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਚ 4-2 ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹਾਰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ

ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲਜ਼ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

TAGGED:

ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
INDIA VS ENGLAND HOCKEY
HOCKEY WORLD CUP
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ
INDIA VS ENGLAND HOCKEY WORLD CUP

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