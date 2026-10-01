ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ
Asian Games Day 12: ਭਾਰਤ 62 ਤਗਮਿਆਂ (10 ਸੋਨ, 22 ਚਾਂਦੀ, 30 ਕਾਂਸੀ) ਨਾਲ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Published : October 1, 2026 at 12:25 PM IST
ਨਾਗੋਆ: ਭਾਰਤ ਨੇ 12ਵੇਂ ਦਿਨ (1 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਸੀ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਸਕੁਐਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਅਤੇ ਸੇਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਜਿੱਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਸਕੁਐਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਜਿੱਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਸਕੁਐਸ਼ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ 1-2 ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਨਵੀ ਖੰਨਾ, ਜੋਸ਼ਨਾ ਚਿਨੱਪਾ ਅਤੇ ਅਨਾਹਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਈਆਂ। ਮਹਿਲਾ ਸਕੁਐਸ਼ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 40 ਸਾਲਾ ਜੋਸ਼ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਗਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਸ਼ਨਾ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਵੇਲਾਵਨ ਸੇਂਥਿਲਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਜੋਸ਼ਨਾ ਨੇ 2002 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। 18 ਸਾਲਾ ਅਨਾਹਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਮਨੂ ਫਰਾਂਸਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁਰੀਸਿੰਕਲ ਨੋਬਲ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੌੜ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਪੋਡੀਅਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਤਗਮਾ ਹੈ।