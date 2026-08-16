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ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਵੇਲਜ਼ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮੈਚ 'ਚ ਦੋ ਗੋਲ ਦਾਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

Hockey World Cup 2026
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੇਲਜ਼ ਹਾਕੀ ਮੈਚ (X@TheHockeyIndia)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2026 at 7:13 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਲਜ਼ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਗਨਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੋਲ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਵੇਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮ ਵੈਲਸ਼ ਨੇ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਰੈੱਡ ਨਿਊਬੋਲਡ ਦੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਜੈਕ ਪ੍ਰਿਚਰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਗੋਲਕੀਪਰ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇਰਾ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਰੀਬਾਉਂਡ ਤੋਂ ਨਿਊਬੋਲਡ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ ਨੇ 7ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸੰਜੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।

ਸੰਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ 11ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮਿਲਿਆ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਡਰੈਗ-ਫਲਿੱਕ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਲੀਡ ਨੂੰ 2-0 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਵੈਲਸ਼ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਦਿਵਾਇਆ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਾਟ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ।

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦੋ ਗੋਲ

ਵੇਲਜ਼ ਕੋਲ 19ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਿਚਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਪਾਸ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਲਕੀਪਰ ਮੋਹਿਤ ਐਚਐਸ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਡਰ ਸੰਜੇ ਸਨ। ਮੋਹਿਤ ਗੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਭੱਜੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਚਰਡ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਸਕੋਰ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 2-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ।

ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਤੀਜਾ ਗੋਲ

ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵੇਲਜ਼ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 42ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਘੱਟ ਫਲਿੱਕ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੀਡ 3-0 ਹੋ ਗਈ।

ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਘਟਾਇਆ ਪਾੜਾ

ਵੇਲਜ਼ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ 54ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਗੈਰੇਥ ਫਰਲੌਂਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੇਲਜ਼ ਨੇ 56ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਗੋਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਮ ਵੈਲਸ਼ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।

ਬੈਕਸਟਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਗੇਂਦ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰੈਫਰਲ ਲਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਗੋਲਲਾਈਨ 'ਤੇ ਬੈਕਸਟਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦ ਗੋਲਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਲਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ

ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਚੰਗੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਚ ਦਰ ਮੈਚ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਗੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕੁੰਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਚੰਗਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 3-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਟੀਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੀਮ ਚੰਗੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

TAGGED:

INDIA VS WALES
ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ
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