ETV Bharat / sports

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ 2 ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।

SMRITI MANDHANA RECORD
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 23, 2025 at 9:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦਾ 24ਵਾਂ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੀ.ਵਾਈ. ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ 95 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 109 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 4 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

ਇਸ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਤਜ਼ਮਿਨ ਬ੍ਰਿਟਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਹੁਣ 5 ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ

  • 5 - ਤਾਜਮੀਨ ਬ੍ਰਿਟਸ 2025 ਵਿੱਚ
  • 5 - ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ 2025 ਵਿੱਚ
  • 4 - ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ 2024 ਵਿੱਚ

ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹਾਸਲ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਧਾਨਾ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੂਜ਼ੀ ਬੇਟਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ 13 ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ। 14 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਧਾਨਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ 15 ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ

  • 15 - ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ
  • 14 - ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ
  • 13 - ਸੂਜ਼ੀ ਬੇਟਸ
  • 12 - ਟੈਮੀ ਬਿਊਮੋਂਟ
  • 10 - ਨੈਟ ਸਾਈਵਰ-ਬਰੰਟ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ 339 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਟੀਚਾ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 49 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 340 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜੇਮੀਮਾਹ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ 55 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 76 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 11 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਚੌਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 122 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ। ਰਿਚਾ ਨੇ ਵੀ ਟੀਮ ਲਈ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਅਮੇਲੀਆ ਕੇਰ, ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਮਾਇਰ ਅਤੇ ਸੂਜ਼ੀ ਬੇਟਸ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

TAGGED:

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025
SMRITI MANDHANA RECORD
MOST HUNDREDS IN A CALENDAR YEAR
ICC WOMEN ODI WORLD CUP 2025
IND W VS NZ W

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ

ਗੰਦੇ ਸੋਫੇ ਕਵਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਸਾਫ਼, ਨਵੇਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣਗੇ

ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਦਰਦ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰੋ ਪਛਾਣ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ ! ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.