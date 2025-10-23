ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ 2 ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।
Published : October 23, 2025 at 9:19 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦਾ 24ਵਾਂ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੀ.ਵਾਈ. ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ 95 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 109 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 4 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਇਸ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਤਜ਼ਮਿਨ ਬ੍ਰਿਟਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਹੁਣ 5 ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।
𝐇.𝐔.𝐍.𝐃.𝐑.𝐄.𝐃 💯— BCCI Women (@BCCIWomen) October 23, 2025
A batting masterclass from #TeamIndia vice-captain Smriti Mandhana in a crucial game 👏
ODI century no. 1⃣4⃣ 🫡
Updates ▶️ https://t.co/AuCzj0X11B#WomenInBlue | #INDvNZ | #CWC25 | @mandhana_smriti pic.twitter.com/rs3X5JYc4V
ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ
- 5 - ਤਾਜਮੀਨ ਬ੍ਰਿਟਸ 2025 ਵਿੱਚ
- 5 - ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ 2025 ਵਿੱਚ
- 4 - ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ 2024 ਵਿੱਚ
ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹਾਸਲ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਧਾਨਾ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੂਜ਼ੀ ਬੇਟਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ 13 ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ। 14 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਧਾਨਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ 15 ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਨ।
📸 Moments to savour!— BCCI Women (@BCCIWomen) October 23, 2025
End of a remarkable innings of 1⃣0⃣9⃣(95) from vice-captain Smriti Madhana 🙌
Updates ▶️ https://t.co/AuCzj0X11B#TeamIndia | #WomenInBlue | #INDvNZ | #CWC25 | @mandhana_smriti pic.twitter.com/HxJvxBO1uw
ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ
- 15 - ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ
- 14 - ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ
- 13 - ਸੂਜ਼ੀ ਬੇਟਸ
- 12 - ਟੈਮੀ ਬਿਊਮੋਂਟ
- 10 - ਨੈਟ ਸਾਈਵਰ-ਬਰੰਟ
Innings Break!— BCCI Women (@BCCIWomen) October 23, 2025
1️⃣2️⃣2️⃣ for Pratika Rawal
1️⃣0️⃣9️⃣ for Smriti Mandhana
7️⃣6️⃣* for Jemimah Rodrigues
A solid batting show from #TeamIndia to post a target of 3️⃣4️⃣1️⃣ (DLS method) 🎯
Over to our bowlers now!
Scorecard ▶ https://t.co/AuCzj0X11B#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvNZ pic.twitter.com/4taRQ1aXxT
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ 339 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਟੀਚਾ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 49 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 340 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜੇਮੀਮਾਹ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ 55 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 76 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 11 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਚੌਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 122 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ। ਰਿਚਾ ਨੇ ਵੀ ਟੀਮ ਲਈ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਅਮੇਲੀਆ ਕੇਰ, ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਮਾਇਰ ਅਤੇ ਸੂਜ਼ੀ ਬੇਟਸ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।