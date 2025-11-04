ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੱਕਰ, BCCI ਨੇ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
Asia Cup: ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਸ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
Published : November 4, 2025 at 12:05 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ 17ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨੇਹਾ ਵਢੇਰਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਹਨ। ਨਮਨ ਧੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
🚨 News— BCCI (@BCCI) November 4, 2025
India’s squad for Rising Star Asia Cup announced. Details 🔽https://t.co/6JnMQBUGEp#AsiaCupRisingStars
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 14 ਤੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਦੋਹਾ ਦੇ ਵੈਸਟ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ:
ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਨੇਹਲ ਵਢੇਰਾ, ਨਮਨ ਧੀਰ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੇਦਗੇ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਕਪਤਾਨ/ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਗੁਰਜਪਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੈਸ਼ਕ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਰਕ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪੋਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸੁਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ।
ਸਟੈਂਡ-ਬਾਈ ਖਿਡਾਰੀ: ਗੁਰਨੂਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ, ਤਨੁਸ਼ ਕੋਟੀਅਨ, ਸਮੀਰ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ।
ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਇੰਡੀਆ ਏ ਟੀਮ ਸ਼ਡਿਊਲ
- ਭਾਰਤ ਏ ਬਨਾਮ ਯੂਏਈ - 14 ਨਵੰਬਰ (ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ)
- ਭਾਰਤ ਏ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏ - 16 ਨਵੰਬਰ (ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ)
- ਭਾਰਤ ਏ ਬਨਾਮ ਓਮਾਨ - 18 ਨਵੰਬਰ (ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ)