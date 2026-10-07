2036 ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ, ਨਵੰਬਰ 'ਚ IOC ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਭਾਰਤ

2036 ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ, ਨਵੰਬਰ 'ਚ IOC ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਭਾਰਤ
ਭਾਰਤ, ਜਰਮਨੀ, ਕਤਰ, ਤੁਰਕੀ, ਹੰਗਰੀ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 2036 ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ
Published : October 7, 2026 at 8:43 PM IST
Olympics 2036 Hosting: ਭਾਰਤ 2036 ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IOA) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ.ਟੀ. ਊਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੋਲੀ "ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟੂਗੇਦਰ" ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ (IOC) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
2023 ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 7 ਦੇਸ਼
ਆਈਓਸੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਜਰਮਨੀ, ਕਤਰ, ਤੁਰਕੀ, ਹੰਗਰੀ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 2023 ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਈਓਸੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2036 ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਆਈਓਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2028 ਅਤੇ 2032 ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਹਨ।
ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2036 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਸਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
"ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ"
ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ.ਟੀ. ਊਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਓਏ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈਓਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ, 'ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟੂਗੇਦਰ' ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਓਲੰਪਿਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ, ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।"
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