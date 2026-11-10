2026 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 65 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ
ਜਿਨਸਿਮੋਲ ਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿਲਾ 80 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
Published : November 10, 2026 at 2:21 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ 47ਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ 28ਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੈਰਾ ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 65 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ।
ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (PAFI) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾ ਲੀਗ ਨੇ ਦੋ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਸਨ: 2026 ਤੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁੱਲ 59 ਤਗਮੇ (9 ਸੋਨ, 19 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 31 ਕਾਂਸੀ) ਜਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਗਮੇ (2 ਸੋਨ, 10 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 14 ਕਾਂਸੀ) ਜਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪੈਰਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਬ-ਜੂਨੀਅਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਯੂਥ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ 20 ਤਗਮੇ (3 ਸੋਨ, 8 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 9 ਕਾਂਸੀ) ਜਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ 12 ਤਗਮੇ (4 ਸੋਨ, 1 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 7 ਕਾਂਸੀ) ਜਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਗ ਨੇ 1 ਕਾਂਸੀ ਜਿੱਤੀ।
ਜਿਨਸਿਮੋਲ ਸੇਬੇਸਟੀਅਨ ਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿਲਾ 80 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੋਗੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਵੀਟੀ ਨੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਧੁਰਾ ਕੇ.ਐਨ. ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ 70 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਸੱਜੇ ਹੱਥ) ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਪ੍ਰੀਤੀ ਝੰਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਪਰਵੀਨ ਡਬਾਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾ ਲੀਗ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (PAFI) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AAF) ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਝਾਂਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 47ਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਅਤੇ 28ਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੈਰਾ ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਸ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਤੁਰਕੀ, ਜਾਰਜੀਆ, ਘਾਨਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾ ਲੀਗ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਪਰਵੀਨ ਡਬਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ: ਸਾਡੇ ਪੈਰਾ ਆਰਮ ਰੈਸਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਥਲੀਟਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੈਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰ, ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਨੂੰਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾ ਲੀਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।"
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ
ਪੀਏਐਫਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾ ਲੀਗ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰੀਤੀ ਝੰਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ।"
ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ 2027 ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾ ਲੀਗ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਗੋਲਡ ਐਡੀਸ਼ਨ II' 28 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਯੋਗੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਹਰਕੋਮਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਆਭਾਸ ਰਾਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਰੂਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ
ਪੀਏਐਫਆਈ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਮ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂਏਐਫ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੀਲਾ ਐਂਬੀਅਨਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 1,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਥਲੀਟਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਰੂਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।