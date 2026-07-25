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ਈਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਦਦ

ਈਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 219 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ 129 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਿਆ।

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ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ (X @BCCI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 25, 2026 at 10:23 PM IST

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ਹਰਾਰੇ: ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (81) ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਅਜੇਤੂ 60) ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ 90 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ।

ਜਿੱਤ ਲਈ 220 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨੌਂ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ 17.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 129 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 219 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ (0-2) ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ (0-4) ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

19 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ

ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਲਈ, ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੇਨੇਟ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ, 19 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਕਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਰਿਆਨ ਬਰਲ (20) ਅਤੇ ਤਾਦੀਵਾਨਸ਼ੇ ਮਾਰੂਮਾਨੀ (24) ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ।

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 17 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ (30 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2) ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ (10 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2) ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸੱਟ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸੱਟ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਾਰਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਸੱਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਓਪਨਰ 29 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ।

ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (25) ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 66 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਿਲਕ ਨਾਲ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 94 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।

ਸਬਰ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 31 ਦੌੜਾਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰਨ ਰੇਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈੱਗ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਬੇਨੇਟ ਨੂੰ ਮਿਡਵਿਕਟ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬ੍ਰੈਡ ਇਵਾਨਸ ਨੂੰ ਦੋ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਇਆ।

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ

ਤਿਲਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ 23 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਿਲਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼, ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਵਾਨਸ ਦੇ ਮਿਡਵਿਕਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛੱਕਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।

ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਪੰਜ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 61 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ 219 ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (8) ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ (20) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ।

ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਰਿਚਰਡ ਨਗਾਰਾਵਾ ਦੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨੌਂ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਾਰਾਵਾ ਦੇ ਬਾਊਂਸਰ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

TAGGED:

219 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ
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ਈਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਤਿਲਕ
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