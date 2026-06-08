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ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 300 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

IND vs AFG
ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 8, 2026 at 7:50 PM IST

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India's Biggest Test Win: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 564 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 152 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 112 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 300 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ 2018 ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 272 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੈ।

IND vs AFG
ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ (AP)

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 564 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਤ, ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਸਫ਼ੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

564 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 152 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਰਹਿਮਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

IND vs AFG
ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ (AP)

ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋਆਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਫਿਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵੀ 112 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਦੀਕੁੱਲਾ ਅਟਲ 42 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ

  • ਪਾਰੀ ਅਤੇ 300 ਦੌੜਾਂ ਬਨਾਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, 2026
  • ਪਾਰੀ ਅਤੇ 272 ਦੌੜਾਂ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਰਾਜਕੋਟ, 2018
  • ਪਾਰੀ ਅਤੇ 262 ਦੌੜਾਂ ਬਨਾਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲੁਰੂ, 2018

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ

  • 434 ਦੌੜਾਂ - ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਰਾਜਕੋਟ (2024)
  • 372 ਦੌੜਾਂ - ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਮੁੰਬਈ (2021)
  • 337 ਦੌੜਾਂ - ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਦਿੱਲੀ (2015)

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ

  • 10 ਵਿਕਟਾਂ: ਬਨਾਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਹਰਾਰੇ (2005)
  • 10 ਵਿਕਟਾਂ: ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੁਲਤਾਨ (2004)

TAGGED:

IND VS AFG TEST 2026
CRICKET
IND VS AFG
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ
BIGGEST TEST WINS FOR INDIA

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