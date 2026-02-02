ETV Bharat / sports

ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 58 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ।

India defeating Pakistan in Under-19
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 2, 2026 at 10:18 AM IST

3 Min Read
ਬੁਲਾਵਾਯੋ: ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 2026 ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੁਲਾਵਾਯੋ ਦੇ ਕਵੀਨਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ 49.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 252 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 46.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 194 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ

253 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ 33.3 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ। ਦੌੜ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਸ 11 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਹਮਜ਼ਾ ਜ਼ਹੂਰ (49 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 42) ਅਤੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ (92 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 66) ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 80 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 65 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੌਲੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ

ਕਪਤਾਨ ਫਰਹਾਨ ਯੂਸਫ਼ (39 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 38) ਫਿਰ 17ਵੇਂ ਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਕੋਰ 88/2 ਸੀ। ਉਹ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 76 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 63 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਨ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 33.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਖਿਲਨ ਪਟੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਖਰੀ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ 43 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 46.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 194 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ।

ਵੇਦਾਂਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ 49.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 252 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ, ਉਸਨੇ 47 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ (22 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 30), ਐਰੋਨ ਜਾਰਜ (25 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 16), ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ (2 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 0) ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਵੇਦਾਂਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ 98 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 68 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਐਸ ਅੰਬਰੀਸ (38 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 29) ਅਤੇ ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ (29 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 35) ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 250 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਬਦੁਲ ਸੁਭਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ 9.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਯਾਮ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਚਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟ

ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 2 ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 1 ਤੋਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ

ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਹੁਣ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਰੇ ਦੇ ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਯੋ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੋ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਜੇਤੂ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

