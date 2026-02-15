ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਹਵਨ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ 'ਤੇ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹਵਨ।
Published : February 15, 2026 at 2:51 PM IST
ਪਟਨਾ (ਬਿਹਾਰ): ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰ ਸੰਡੇ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਗਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਹਵਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਲਈ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੇਦ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਹਵਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੇਸਟ ਲਗਾ ਕੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਸਮਾਂ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੱਲੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੇਦ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟਨਾ ਦੇ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਵੇਦ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ, 31 ਨੌਜਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਵੈਦਿਕ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੱਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
"ਚਾਹੇ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ 7-1 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੜ੍ਹਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।" -ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੱਲੂ, ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਬਿਹਾਰ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੱਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਜੋਂ ਘੇਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੁਐਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮੈਚ ਦੇਖਣਗੇ।
"ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ।" -ਸੁਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ
'ਹਾਰਦਿਕ' ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ
ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅੰਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੈਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
"ਹਾਰਦਿਕ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।" -ਅੰਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਬਾਲ ਬਟੁਕ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਮੈਚ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਡ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮੈਚ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।