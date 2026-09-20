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ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026: ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਤੇ 2 ਤਗਮੇ, ਏਅਰ ਰਾਈਫਲ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ

ਮਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਨੇ 20ਵੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਤਗਮਾ 10 ਮੀਟਰ ਰਾਈਫਲ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ।

India in Asian Games 2026
ਏਲਾਵੇਨਿਲ ਵਾਲਾਰੀਵਨ ((IANS))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 4:36 PM IST

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India in Asian Games 2026: ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਰਾਈਫਲ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਲਾਵੇਨਿਲ ਵਾਲਾਰੀਵਾਨ, ਸੋਨਮ ਮਾਸਕਰ ਅਤੇ ਵਿਦਰਸ਼ਾ ਵਿਨੋਦ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜੋ ਕਿ 20ਵੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਗਮਾ ਹੈ।

India in Asian Games 2026
ਇਲਾਵੇਨਿਲ ਵਲਾਰੀਵਨ, ਸੋਨਮ ਮਾਸਕਰ ਅਤੇ ਵਿਦਰਸ਼ਾ ਵਿਨੋਦ ((IANS))

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ 1898.0 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਨੇ 1904.2 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਾਪਾਨ 1897.1 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।

ਇਲਾਵੇਨਿਲ ਨੇ ਦੂਜਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਲਾਵੇਨਿਲ ਵਾਲਾਰੀਵਾਨ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਗਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025 ਦੀ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਏਲਾਵੇਨਿਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਰਾਈਫਲ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 252.4 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਹਿਨਾਤਾ ਤਾਈਚੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ, ਜਿਸਨੇ 253.0 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਹਯੋਜਿਨ ਬਾਨ ਨੇ 230.4 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

India in Asian Games 2026
ਇਲਾਵੇਨਿਲ ਵਾਲਾਰਿਵਾਨ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ((IANS))

ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 22 ਤਗਮੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸੋਨ, ਨੌਂ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਛੇ ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਐਮਐਮਏ ਲੜਾਕੂ ਨੇ ਤਗਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ

ਐਮਐਮਏ ਲੜਾਕੂ ਸੁਚਿਕਾ ਤਾਰਿਆਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਵਾਇਤੀ ਮਿਕਸਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ (ਐਮਐਮਏ) 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੀ ਅਲਟੰਖਿਮੇਗ ਬੈਗਲਮਾ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਕਸਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਅਥਲੀਟ ਬਣ ਗਈ।

India in Asian Games 2026
ਏਲਾਵੇਨਿਲ ਵਾਲਾਰੀਵਨ ((IANS))

36 ਸਾਲਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰਨ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਤਗਮਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਮਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਗਮਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 114 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

India in Asian Games 2026
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਤੇ ਦੋ ਤਗਮੇ ((IANS))

ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026 ਮੈਡਲ ਸੂਚੀ

ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੀ ਮੈਡਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਚੀਨ 19 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜਾਪਾਨ 18 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

TAGGED:

ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026
ਏਅਰ ਰਾਈਫਲ
INDIA AT THE ASIAN GAMES
INDIA WINNING TWO SILVER MEDAL
SONAM MASKAR AND MADARSHA VINOD

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