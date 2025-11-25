ਸੁਲਤਾਨ ਅਜ਼ਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਹਾਕੀ ਕੱਪ 2025: ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਭਾਰਤ
Sultan Azlan Shah Cup: ਭਾਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਅਜ਼ਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਹਾਕੀ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ।
Published : November 25, 2025 at 2:09 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਲਤਾਨ ਅਜ਼ਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਹਾਕੀ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ 2-3 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਲਈ ਰੋਮੇਨ ਡੁਵੇਕੋਟ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਾਨੰਦ ਲਾਕੜਾ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ।
ਸੁਲਤਾਨ ਅਜ਼ਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਕੱਪ ਦਾ 31ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਪੋਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਮੌਜੂਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ FIH ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Fought hard, but not our day. 💙— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 25, 2025
India go down 2-3 to Belgium at the 31st Sultan Azlan Shah Cup 2025, Focus shifts to the next challenge. 🏑#HockeyIndia #IndiaKaGame pic.twitter.com/vIWTTpzYoN
ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। 17ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਮੇਨ ਡੁਵੇਕੋਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖੇਡ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਗੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ 33ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਲੀਡ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਲਸ ਡੀ ਕੇਰਪਲ ਦੇ ਗੋਲ ਨਾਲ ਲੀਡ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਆਖਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਡੁਵੇਕੋਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੋਲ ਨਾਲ ਲੀਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਰ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਸੀ।
46ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਗੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਲਾਨੰਦ ਲਾਕੜਾ ਨੇ 57ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 3-2 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।