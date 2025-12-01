ETV Bharat / sports

ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ, ਸੁਲਤਾਨ ਅਜਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਕੱਪ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆ ਬੇਲਜੀਅਮ

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਅਜ਼ਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਕੱਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ।

SULTAN AZLAN SHAH CUP
ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 1, 2025 at 6:39 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਸੁਲਤਾਨ ਅਜ਼ਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਪੋਹ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਚ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਗੋਲ ਸਟਾਕਬ੍ਰੋਕਸ ਥੀਬਿਊ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੇਤੂ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਕੋਰ 0-0 ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿਤਾਬੀ 1-0 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ।

'ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ'

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਚ ਖੇਡੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰਿਆ। ਭਾਰਤ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ, ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਸੁਲਤਾਨ ਅਜਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਕੱਪ
ਬੇਲਜੀਅਮ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ
