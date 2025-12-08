ETV Bharat / sports

ਹਾਕੀ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਰ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ 5-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਹਾਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

HOCKEY JUNIOR WORLD CUP
ਹਾਕੀ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਰ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 8, 2025 at 1:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੇਨਈ: ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਏਕਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਲੁਕਾਸ ਕੋਸੇਲ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਟਾਈਟਸ ਵੇਕਸ, ਜੋਨਸ ਵਾਨ ਗਰਸਮ, ਬੇਨ ਹਾਸਬਾਖ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਸਪੇਨ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਲਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਜਰਮਨੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ
ਜਰਮਨੀ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਜਰਮਨੀ ਤੀਜੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਸਟਸ ਵਾਰਵੇਗ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।

'2-0 ਦੀ ਲੀਡ'

ਫਿਰ, 14ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁਇਰਿਨ ਨਾਹਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਲਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਪਾਲ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਗੋਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮਿਲਿਆ। ਲੁਕਾਸ ਕੋਸੇਲ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੀਡ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ 2-0 ਦੀ ਲੀਡ ਮਿਲ ਗਈ।

'ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਲੀਡ 3-0'

ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਮਿਡਫੀਲਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਜਰਮਨ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਹਾਫਟਾਈਮ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੁਕਾਸ ਕੋਸੇਲ ਨੇ ਫਿਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਦਲਿਆ, ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਲੀਡ 3-0 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।

'ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲ'

ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੋਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਟ 34ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਦੋ ਜਰਮਨ ਡਿਫੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਟ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੋਲਕੀਪਰ ਜੈਸਪਰ ਡੀਟਜ਼ਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਪਤਾਨ ਪਾਲ ਗਲੈਂਡਰ ਦਾ ਫਲਿੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। 40ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡ੍ਰਿਬਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਸਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 3D ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਜਰਮਨ ਗੋਲਕੀਪਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ।

ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਜੈਨਿਕ ਐਨੌਕਸ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਡ੍ਰਿਬਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਐਲੇਕ ਵਾਨ ਸ਼ਵੇਰਿਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚਿਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋਨਾਸ ਵਾਨ ਗਰਸਮ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਥੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਏਰੀਅਲ ਪਾਸ ਬੇਨ ਹਸਬਾਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰਿਬਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।

'ਭਾਰਤ 1-5 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ'


ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਏਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਜਰਮਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਖੇਡ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਡਿਫੈਂਸ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ 1-5 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ।

TAGGED:

HOCKEY MEN JUNIOR WORLD CUP
JUNIOR WORLD CUP
ਹਾਕੀ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਰ
HOCKEY JUNIOR WORLD CUP

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.