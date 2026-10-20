Asian Para Games 2026: ਪੈਰਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਲੜੀ, ਜਾਣੋ ਕੁੱਲ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ?
ਭਾਰਤ 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸੋਨ, 8 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 9 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Published : October 20, 2026 at 12:16 PM IST
Asian Para Games 2026 Day 2: ਭਾਰਤੀ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ (20 ਅਕਤੂਬਰ) ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ 12 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਤਗਮੇ 22 ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸੋਨ, 8 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 9 ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਗਮੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਪਾਵਰਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਪੈਰਾ ਪਾਵਰਲਿਫਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 65 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 195 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਿਫਟ 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 205 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਬਾਡੀਵੇਟ-ਐਡਜਸਟਡ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 143.8 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਮਨੀਸ਼ ਨਰਵਾਲ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਟਲ SH1 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ 2028 ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੋਟਾ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਅੱਠ-ਮੈਂਬਰੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 233.7 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਉਹ 2028 ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੋਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਭਾਰਤੀ ਪੈਰਾ-ਸ਼ੂਟਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੋਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਅਵਨੀ ਲੇਖਾਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਰਾਈਫਲ SH1 ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੋਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
BRONZE FOR SONALBEN 🥉🔥 A remarkable achievement for Indian Para Table Tennis at the #AsianParaGames2026! 🏓 Khelo India athlete Sonalben Patel (WR-3) clinched BRONZE 🥉 in the Women’s Singles Class 3 event after a hard-fought semifinal against Korea’s Jiyu Yoon (WR-1). With this, Sonal wins her FIRST-EVER singles medal at the Asian Para Games, adding to her Doubles Silver from 2018! 🏆 India also equals its Para table tennis medal tally from the previous edition! #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026 #ParaTableTennis #ProudMoment— SAI Media (@Media_SAI) October 20, 2026
ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ
39 ਸਾਲਾ ਭਾਵੀਨਾ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਸੋਨਲਬੇਨ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਭਾਵੀਨਾ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਅੱਠ ਵਾਰ ਦੀ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਝਾਂਗ ਬਿਆਨ ਤੋਂ 7-11, 5-11, 7-11 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਸੋਨਲਬੇਨ ਨੂੰ ਕਲਾਸ 3 ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੀ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਜੀਯੂ ਯੂਨ-ਪੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ 11-7, 11-5, 11-6 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
A historic breakthrough for Indian Para Table Tennis at the #AsianParaGames2026! 🏓💪 Khelo India athlete Baby Sahana Ravi (WR-9) clinched BRONZE 🥉 after her semifinal clash against China’s Jingdian Mao (WR-2), making her mark on the continental stage! 🇮🇳 Sahana creates history by winning India’s FIRST-EVER medal in the standing category at the Asian Para Games! 🏆✨ With this achievement, India has also surpassed its Para Table Tennis medal tally from the previous edition! #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026 #ParaTableTennis #HistoricMilestone #ProudMoment— SAI Media (@Media_SAI) October 20, 2026
ਪ੍ਰਾਚੀ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਬੇਬੀ ਸਹਾਨਾ ਰਵੀ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਬੇਬੀ ਸਹਾਨਾ ਰਵੀ ਨੇ ਪੈਰਾ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਕਲਾਸ 9 ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਕਲਾਸ 9 ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੀ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਚੀਨ ਦੀ ਮਾਓ ਜਿੰਗਡਿਆਨ ਤੋਂ 11-8, 11-2, 11-4 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਾਚੀ ਦੂਬੇ ਕਲਾਸ 6 ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਾਜ਼ਲਾਹ ਅਲ ਦਾਏਨੀ ਤੋਂ 11-9, 11-2, 11-8 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ।
DEBUTANT PRACHI MAKES HISTORY! 🇮🇳🥉 Women’s Singles Class 6 - Semifinal A historic milestone for Indian Para Table Tennis at the #AsianParaGames2026! 🏓💪 NCOE and Khelo India athlete Prachi Pandey (WR-17) clinched BRONZE 🥉 after her semifinal against Iraq’s Najlah Al-Dayyeni (WR-5), the reigning Paralympic and Asian Para Games champion. 🇮🇳 Making her Asian Para Games debut, Prachi wins India’s FIRST-EVER medal in this event, etching her name in the history books! A proud moment and a landmark achievement for Indian Para Table Tennis! #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026 #ParaTableTennis #HistoricMilestone #TeamIndia— SAI Media (@Media_SAI) October 20, 2026
ਸ਼ਾਟ ਪੁਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ
ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਪੁਟ F11 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। 19 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇ 13.86 ਮੀਟਰ ਦੀ ਥਰੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਛੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀਪੁਰ ਨੇ 14.99 ਮੀਟਰ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਿਕਾਰਡ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਮਵਤਨ ਮਹਿਦੀ ਓਲਾਦ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। F11 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣਤਾ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਹੈ।
GOLD AGAIN, RECORD BROKEN! 🇮🇳🥇 Deepthi Jeevanji (TOPS Athlete) reigns supreme at the #AsianParaGames2026! 💪🏃♀️ TOPS athlete Deepthi clinched GOLD 🥇 in the Women’s 400m T20 Final with an incredible timing of 56.36 seconds, setting a NEW GAMES RECORD! Defending her 2022 title, Deepthi returns to the top of the podium with an even faster performance, improving her timing by 0.23 seconds! 🇮🇳🏆 Two editions. Two gold medals. One record-breaking champion! #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026 #ParaAthletics #GoldMedal #ProudMoment— SAI Media (@Media_SAI) October 20, 2026
ਜੈਵਲਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ
ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋ F53/54 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸੇ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਪ੍ਰਦੀਪ F54 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 27.45 ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਸਹਾਰ ਡੈਮ ਯੇਨਾ ਨੇ F54 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 23.13 ਮੀਟਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਦੀਪਤੀ ਜੀਵਨਜੀ ਨੇ 400 ਮੀਟਰ ਟੀ20 ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਦੀਪਤੀ ਜੀਵਨਜੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 400 ਮੀਟਰ ਟੀ20 ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ 56.36 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ 23 ਸਾਲਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਨੀਨਾ ਕੰਨੋ ਨੇ 58.92 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਤੇ ਅਕਾਨੇ ਕਾਟੋ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ 00.26 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਟੀ-20 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੌਧਿਕ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝਣ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ 2026 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦਲ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ 281 ਮੈਂਬਰੀ ਦਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 168 ਐਥਲੀਟ ਅਤੇ 113 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 168 ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 112 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 56 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ 11 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 111 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਸੋਨ, 31 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 51 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਈਰਾਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।