Asian Para Games 2026: ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਤਗਮਿਆਂ ਦਾ ਜੜਿਆ ਸੈਂਕੜਾ
Asian Para Games Medals Tally: ਭਾਰਤ 100 ਤਗਮਿਆਂ (25 ਸੋਨ, 32 ਚਾਂਦੀ, 43 ਕਾਂਸੀ) ਨਾਲ ਮੈਡਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Published : October 23, 2026 at 11:30 AM IST
Asian Para Games 2026 Day 5: ਜਪਾਨ ਦੇ ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ, ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 111 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਸੋਨ, 31 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 51 ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਨਵੀਨ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੈਰਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਨਵੀਨ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ SL4 ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਫਰੈਡੀ ਸੇਤੀਆਵਾਨ ਨੂੰ 36 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 21-9, 21-17 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਨਵੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।
ਨਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ GOLD MEDAL ਜਿੱਤਿਆ
ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਮਵਤਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ SL3 ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਨਿਤੇਸ਼ ਨੇ 38 ਸਾਲਾ ਭਗਤ ਨੂੰ 21-18, 21-16 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2018 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਤੁਲਸੀਮਤੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਜਿੱਤੀ
ਤੁਲਸੀਮਤੀ ਮੁਰੂਗੇਸਨ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ SU5 ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 24 ਸਾਲਾ ਤੁਲਸੀਮਤੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਂਗ ਕਿਊਸ਼ੀਆ ਤੋਂ 18-21, 11-21 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਪੈਰਿਸ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਤੁਲਸੀਮਤੀ ਦੋ ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਤੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਕਸਡ ਡਬਲਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਡਬਲਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਕਰਵ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਡਬਲਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਕਰਵ ਪੁਰਸ਼ ਡਬਲਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ 5:1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਜਾਤੀਆ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਪੈਰਾ-ਰਿਕਰਵ ਡਬਲਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਗਾਓ ਜ਼ੀਹਾਨ ਅਤੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਕਿਆਨ ਤੋਂ 0:6 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 1500 ਮੀਟਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਿਜਾਰਨੀਆ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 1500 ਮੀਟਰ ਟੀ46 ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 4:09.65 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਪੁਵਾਕਪਿਟਿਕੰਡਾ ਪੀ. ਵਾਹੁਮਪੁਰਗੇ ਨੇ 4:03.25 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਗ ਜੇਮਜ਼ ਰੇਅਸ ਨੇ 4:13.18 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਲ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 281 ਮੈਂਬਰੀ ਦਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 168 ਐਥਲੀਟ ਅਤੇ 113 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 168 ਐਥਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 112 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 56 ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ 11 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 111 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਸੋਨ, 31 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 51 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਈਰਾਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
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