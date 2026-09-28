Asian Games: ਵਿਥਿਆ ਰਾਮਰਾਜ ਨੇ 400 ਮੀਟਰ ਰੁਕਾਵਟ ਦੌੜ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ, ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਦਾ 42 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ
ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 40 ਤਗਮਿਆਂ (4 ਸੋਨ, 17 ਚਾਂਦੀ, 19 ਕਾਂਸੀ ਨਾਲ ਤਗਮਾ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Published : September 28, 2026 at 6:31 PM IST
ਨਾਗੋਯਾ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਰਾਮਰਾਜ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ 400 ਮੀਟਰ ਅੜਿੱਕਾ ਦੌੜ (hurdles) ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 28 ਸਾਲਾ ਅਥਲੀਟ ਨੇ 54.75 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਯੂਏਈ ਦੀ ਮਰੀਅਮ ਕਰੀਮ ਨੇ 54.31 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਡੇਲੀਨਾ ਜ਼ੇਮਸ ਨੇ 54.58 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ।
ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਥਿਆ ਰਾਮਰਾਜ ਨੇ 1984 ਦੀਆਂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਦੌੜਾਕ ਪੀ.ਟੀ. ਊਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ 55.42 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਊਸ਼ਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਥਿਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਗਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 4x400 ਮੀਟਰ ਮਿਕਸਡ ਰਿਲੇਅ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਗੁਲਵੀਰ ਨੇ 1500 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਦੌੜਾਕ ਗੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 1500 ਮੀਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੌੜ ਵਿੱਚ 3 ਮਿੰਟ 36.72 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਗੁਲਵੀਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10,000 ਮੀਟਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਕਾਜ਼ੂਤੋ ਆਈਜ਼ਾਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਕਾਜ਼ੂਤੋ ਨੇ 3 ਮਿੰਟ 36.35 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨਾਗੀਆ ਮੋਰੀ ਨੇ 3 ਮਿੰਟ 37.92 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 25 ਮੀਟਰ ਪਿਸਤੌਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ 'ਸ਼ੂਟ-ਆਫ' (shoot-offs) ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਂਗਜ਼ੂ 2023 ਵਿੱਚ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।
21 ਸਾਲਾ ਈਸ਼ਾ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰਨ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ 21 ਸਾਲਾ ਈਸ਼ਾ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗ਼ਮੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿੰਨ 'ਸ਼ੂਟ-ਆਫ' (shoot-offs) ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਨ ਤਗ਼ਮੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਹੋਰ 'ਸ਼ੂਟ-ਆਫ' ਖੇਡਣੇ ਪਏ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੌਰ (regulation series) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ 38 ਅੰਕਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਈਸ਼ਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਟ ਖੁੰਝ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਕਿਮ ਹਿਓਨ-ਸੁਕ ਨੇ ਈਸ਼ਾ ਤੋਂ 'ਸ਼ੂਟ-ਆਫ' ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 34 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ
ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਮਨੂ ਭਾਕਰ 25 ਮੀਟਰ ਪਿਸਤੌਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਗਮੇ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਤੌਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭਾਕਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਆਮ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗੀ ਮਨੂ
ਚਾਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਨੂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗੀ। ਉਹ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਸਬੰਧਤ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 25 ਮੀਟਰ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਰਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿੰਕੀ ਬਲਹਾਰਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 78 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁਰਾਸ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸੁਮਿਨ ਮੋ ਤੋਂ 0-5 ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਗਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ 2018 ਦੀਆਂ ਜਕਾਰਤਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 52 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 41 ਤਗਮਿਆਂ (4 ਸੋਨੇ, 18 ਚਾਂਦੀ, 19 ਕਾਂਸੀ) ਨਾਲ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ 225 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 170 ਅਤੇ 90 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।
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