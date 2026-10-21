ਤੀਜੇ ਦਿਨ 3 ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਕੁੱਲ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 47
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 47 ਤਗਮਿਆਂ (12 ਸੋਨ, 17 ਚਾਂਦੀ, 18 ਕਾਂਸੀ) ਨਾਲ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Published : October 21, 2026 at 11:05 AM IST
Asian Para Games 2026 Day 3: ਜਪਾਨ ਦੇ ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ, 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਿੰਨ ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 12 ਸੋਨ, 17 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 18 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਵਰਲਿਫਟਰ ਕਸਤੂਰੀ ਰਾਜਾਮਨੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 67 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਸਤੂਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 108 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਕਿਮ ਹਯੋਂਗਹੁਈ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ 107 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੁਖਸ਼ੋਨਾ ਉਕਤਾਮੋਵਾ ਨੇ 127 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਸਤੂਰੀ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਓ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਚਿਨ ਖਿਲਾਰੀ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਸਚਿਨ ਸਰਜੇਰਾਓ ਖਿਲਾਰੀ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ F46 ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਤਗਮੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ। ਸਚਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੇਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਥਰੋਅ ਵਿੱਚ 15.87 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ 15.67 ਮੀਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 15.06 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਵੀਨ 14.94 ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਸਚਿਨ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। F46 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਂਹ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਅੰਗ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਗੇਮ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਚੀ ਛਾਲ T44/64 ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੇਮ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਬੰਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇ 2.05 ਮੀਟਰ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਟੀ 1.92 ਮੀਟਰ ਦੀ ਛਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇਮੂਰਬੇਕ ਗਿਆਜ਼ੋਵ 1.86 ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ।
ਆਯੁਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਆਯੁਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ F53 ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਤਗਮਾ ਜੋੜਿਆ। ਆਯੁਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 8.16 ਮੀਟਰ ਦੀ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਲੀਰੇਜ਼ਾ ਹੇਮਾਮੀ 8.09 ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਖਮਬੇਤ ਸੇਰਿਕਕਾਲੀਯੇਵ 6.81 ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਆਯੁਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋਅ F53/F54 ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਡਬਲਜ਼ ਜੋੜੀ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਨਾਗ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਡਬਲਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
।ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਨੀ ਜੋੜੀ ਤੋਂ 141-150 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਰਿਤਾ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਗਿਆਸ਼੍ਰੀ ਜਾਧਵ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ F34 ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ । ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 8.19 ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਥਰੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਜ਼ੂ ਲੀਜੁਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਜਿਸਨੇ 9.07 ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਰਜ
ਰਾਕੇਸ਼ਭਾਈ ਭੱਟ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਟੀ37 ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਦੌੜਾਕ ਨੇ 11.50 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਨੁਭਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 100 ਮੀਟਰ ਟੀ35 ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟ ਨੇ 12.72 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।