ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਕੋਚ
ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਕੋਚ ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ'
Published : November 7, 2026 at 6:58 PM IST
Ravi Shastri on Mohammed Shami: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 2013 ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਸੰਨਿਆਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਜਰਸੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ।
Safed jersey se vida le raha hoon, lekin usse judi yaadon se kabhi nahi… 🇮🇳❤️ Jab pehli baar Bharat ki Test jersey pehni thi, tab sirf ek sapna tha — apne desh ke liye kuch kar dikhane ka.. Uske baad har wicket, har sangharsh, har chot aur har comeback ne mujhe kuch na kuch sikhaya. Test cricket mere liye sirf ek format nahi, meri zindagi ka ek behad khaas hissa raha hai. Aaj bhaari dil aur anginat khoobsurat yaadon ke saath main Test cricket se retirement lene ka faisla kar raha hoon. Is safar mein mera saath dene wale har teammate, coach, family aur un karodon Bharatiyon ka dil se shukriya, jinhone achhe aur mushkil dono waqt mein mujh par bharosa banaye rakha.. BCCI aur Cricket Association of Bengal (CAB) ka bhi dil se shukriya, jinhone mere talent par bharosa kiya, mujhe aage badhne ke mauke diye aur mere cricket ke safar mein ek aham bhoomika nibhayi. Aapka saath aur vishwas mere liye hamesha khaas rahega. Maidan par meri aakhri Test ball bhale hi fenki ja chuki ho, lekin Bharat ke liye khelne ka garv hamesha mere dil mein zinda rahega. Shukriya, Test Cricket. ❤️ Aapka Shami 🇮🇳 #Mdshami11 #Mdshami #TestCricket #Retirement— 𝕸𝖔𝖍𝖆𝖒𝖒𝖆𝖉 𝖘𝖍𝖆𝖒𝖎 (@MdShami11) November 6, 2026
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ?
ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਅਤੇ 1983 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਮੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਂ 12 ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ (ਸ਼ਮੀ) ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।"
ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚ ਸ਼ਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਹਰ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ 15-20 ਓਵਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਆਈਪੀਐਲ (IPL) ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ 30 ਜਾਂ 40 ਹੋਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"
ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰੀਅਰ
ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ 64 ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ 122 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 229 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਫੋਰ ਵਿਕੇਟ ਹਾਲ ਅਤੇ 6 ਵਾਰ ਫਾਇਵ ਹਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਸਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ 56 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਦੇਵ (434), ਜ਼ਹੀਰ ਖਾਨ, ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਦੋਵੇਂ 311), ਜਵਾਗਲ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ (236), ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ (234) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।