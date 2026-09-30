ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026: ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਈ, 5 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਈ ਹੈ।
Published : September 30, 2026 at 6:46 PM IST
Asian Games 2026 Archery: ਭਾਰਤ ਨੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਟ੍ਰੈਪ ਮਿਕਸਡ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੇ ਤੋਂ ਦਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ 10 ਸੋਨ, 21 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 27 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟੀਮ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਕੁਸ਼ਲ ਦਲਾਲ, ਸਾਹਿਲ ਜਾਧਵ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਮਣੀ ਰਤਨਮ ਤਿਰੂਮੂਰੂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਚੀਨ 'ਤੇ 238-237 ਦੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਪੂਰੀ ਹੋਈ।
ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਜਾਧਵ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਾ ਤਾਨੀਪਾਠੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮਿਕਸਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੂਟ-ਆਫ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2028 ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਾਧਵ ਅਤੇ ਤਾਨੀਪਾਠੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ 156-155 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਮਹਿਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਇਸ ਦਿਨ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟੀਮ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਹਿਲਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਕਿਤਾ ਤਾਨੀਪਾਰਥੀ, ਪ੍ਰਿਥਿਕਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਸੁਰੇਖਾ ਵੇਨਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 238-234 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤ 2014 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ, 2018 ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਅੱਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੋਨ ਤਮਗਾ
ਅੱਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਨੀਰੂ ਢਾਂਡਾ ਅਤੇ ਕੀਨਾਨ ਚੇਨਈ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਟ੍ਰੈਪ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 34 ਅੰਕ ਬਣਾਏ। ਕਤਰ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ ਰੁਮਾਈਹੀ ਅਤੇ ਰੇਅ ਬਾਸਿਲ ਨੇ 32 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਕਿਊ ਯਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਨ ਯੂਨੋਂਗ ਨੂੰ 23 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।