ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਜਿੱਤੇ
ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Published : October 19, 2026 at 1:20 PM IST
Asian Para Games 2026 Day 1: ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੋਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਰਾਈਫਲ SH1 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਅਵਨੀ ਲੇਖਾਰਾ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ
ਮੋਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਰਾਈਫਲ SH1 ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਵਨੀ ਲੇਖਾਰਾ ਨੇ ਉਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਮੋਨਾ ਨੇ 250.0 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਮਵਤਨ ਅਵਨੀ ਨੂੰ 0.4 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਅਵਨੀ ਨੂੰ 249.6 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਯੂਨਰੀ ਲੀ ਉਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਵਨੀ ਅਤੇ ਮੋਨਾ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ 2024 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ SH1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਲ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 281 ਮੈਂਬਰੀ ਦਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 168 ਐਥਲੀਟ ਅਤੇ 113 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 168 ਐਥਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 112 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 56 ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ 11 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 111 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਸੋਨ, 31 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 51 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਈਰਾਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।