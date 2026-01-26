IND vs NZ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੀਜੇ T20 ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਰਾਬਰੀ
IND vs NZ 3rd T20: ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੀਜੇ T20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ।
Published : January 26, 2026 at 1:20 PM IST
Records in IND vs NZ 3rd T20: ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੀਜੇ T20 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 3-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 154 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ 14 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 340 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 68 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆ ਨੇ 26 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 219 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 57 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ
ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 3-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2016 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
Simply excellent, with 10 overs to spare! 👌— BCCI (@BCCI) January 25, 2026
A whirlwind 8⃣-wicket victory for #TeamIndia in Guwahati 🥳
They clinch the #INDvNZ T20I series with an unassailable lead of 3⃣-0⃣ 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/YzRfqi0li2@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/zgp3FIz2o4
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਾਂ
- 11 ਭਾਰਤ (2024 – 2026)
- 11 ਪਾਕਿਸਤਾਨ (2016-18)
- 7 ਭਾਰਤ (2017-18)
- 6 ਭਾਰਤ (2019-21)
ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟਾਰੇਗਟ ਪਿੱਛਾ
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 60 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 154 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 37 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Dominant India take an unassailable lead in the T20I series with a comprehensive win in Guwahati 👏— ICC (@ICC) January 25, 2026
📝: https://t.co/tOVA0qxboW pic.twitter.com/6C1uHTM2i9
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੇ 10 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਵਾਰ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2006 ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਘਰੇਲੂ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤੀਆਂ
- 10 ਭਾਰਤ (2022-26)
- 8 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (2006-10)
- 7 ਭਾਰਤ (2019-22)
- 5 ਪਾਕਿਸਤਾਨ (2008-18)
Abhishek Sharma elevated his place among India's finest 🌟— ICC (@ICC) January 26, 2026
More 👉 https://t.co/SOg2DBiJ7D pic.twitter.com/vWMnoZueGB
ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਾ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 26 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 340 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 68 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ। ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ।
ਟੈਸਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ
- 12 ਗੇਂਦਾਂ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਡਰਬਨ 2007
- 13 ਗੇਂਦਾਂ, ਜੌਨ ਫਰਾਈਲਿੰਕ ਬਨਾਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਬੁਲਾਵਾਯੋ 2025
- 14 ਗੇਂਦਾਂ, ਕੋਲਿਨ ਮੁਨਰੋ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਆਕਲੈਂਡ 2016
- 14 ਗੇਂਦਾਂ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਗੁਹਾਟੀ 2026
- 15 ਗੇਂਦਾਂ, ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ 2023