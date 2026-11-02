ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਜਿੱਤ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 4-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਜਿੱਤ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 4-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
Published : November 2, 2026 at 7:15 AM IST
ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 4-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੀਰੋ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾਈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਉਮੜੀ।
FOUR IN A ROW, AND THE CHARGE CONTINUES! 🇮🇳🔥 Relive the best moments from India's thrilling 4-2 victory over Malaysia, as Captain Harmanpreet Singh's sensational hat-trick powered the defending champions to their fourth consecutive win at the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026! 🏑💪 India stay unbeaten and remain at the top of the table! 🙌 #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 1, 2026
ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਭਾਰਤ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦਿਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 4-2 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 1-1 ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੋਲ ਕੀਤੇ।
CAPTAIN LEADS THE WAY! 🇮🇳🔥 A hat-trick, a match-winning performance and the Player of the Match award! Captain Harmanpreet Singh was at his brilliant best, inspiring India to a 4-2 victory over Malaysia at the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026! 🏑👏 #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 1, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਲਡ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਗੋਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਪ ਸਕੋਰਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਹਾਰ
ਦਿਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5-0 ਨਾਲ ਕਰਾਰੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਡੇਨ ਸੁਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਜੁਨਸਿਓਂਗ ਜਿਓਂਗ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉੱਧਰ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ 2-2 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਰਿਹਾ। ਆਖ਼ਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਸਕਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸਕੋਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।
The stage is set for another chapter of Hero Asian Champions Trophy in India. 🇮🇳 Punjab, get ready. Mark your calendar. The complete schedule has been released. 🏑 🗓️ Oct 27 to Nov 5 📍 Jalandhar & Mohali (Punjab, India) #HockeyIndia #IndiaKaGame #HeroACT2026 https://t.co/Ij66NMdDCF— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 9, 2026
ਚੀਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਤਾਬੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਹੋਏ ਬਾਹਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਤਾਬੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਹੁਣ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੀਗ ਸਟੇਜ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿੰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।