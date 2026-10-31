ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ, ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਐਂਟਰੀ
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਹਾਫ਼ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ।
Published : October 31, 2026 at 7:31 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੀਰੋ ਪੁਰਸ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ ਪੰਜਾਬ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 4-1 ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਕਰਾਰੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ
ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੇਹੱਦ ਫਸਵੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਵਰਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਵਾਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਫ਼ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਕੋਰ 1-1 ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹਾਫ਼ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਦਾਗ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ 4-1 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ।
THREE IN A ROW! INDIA STORM INTO THE SEMIFINALS! 🇮🇳🔥 The defending champions make it a hat-trick of wins, delivering a commanding performance by defeating Japan 4-1 to seal their third consecutive victory at the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026 and book their place in the semifinals! 🏑💪 The title defence is gathering momentum! 🏆🇮🇳 #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 30, 2026
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਵਰਡ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਦਾਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੈਚ ਜਿਤਾਊ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦਿ ਮੈਚ' ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
A HAT-TRICK OF WINS, AND THE SEMIFINALS AWAIT! 🇮🇳🔥 India turn on the style against Japan, securing a convincing 4-1 victory to make it three wins on the trot and seal their place in the semifinals of the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026! 🏑🏆 Relive the best moments from another memorable night in Jalandhar! 📸❤️ #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 30, 2026
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੈਚ ਦਾ ਹਾਲ
ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 6-1 ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
THREE WINS. TOP OF THE TABLE. INDIA LEAD THE WAY! 🇮🇳🔥 The defending champions continue their dominant run at the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026! With three wins from three matches, India sit at the top of the Pool Standings with 9 points! 🏑💪 The title defence is well and truly on track as India march into the semifinals! 🏆🇮🇳 #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGam— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 30, 2026
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਬਨਾਮ ਚੀਨ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੈਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਫਸਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਕੋਰੀਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਡਦਿਆਂ ਮੈਚ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੋੜਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਰੀਆਈ ਡਿਫੈਂਡਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੀਰੋ ਪੁਰਸ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ 2026 ਅੰਕ ਸੂਚੀ:
|ਰੈਂਕ
|ਟੀਮ
|ਮੈਚ
|ਜਿੱਤ
|ਡਰਾਅ
|ਹਾਰ
|ਗੋਲ ਕੀਤੇ
|ਗੋਲ ਖਾਧੇ
|ਗੋਲ ਫਰਕ
|ਅੰਕ
|1
|ਭਾਰਤ
|3
|3
|0
|0
|22
|3
|+19
|9
|2
|ਮਲੇਸ਼ੀਆ
|3
|3
|0
|0
|14
|6
|+8
|9
|3
|ਜਾਪਾਨ
|3
|2
|0
|1
|5
|6
|-1
|6
|4
|ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|-2
|3
|5
|ਚੀਨ
|3
|0
|0
|3
|7
|12
|-5
|0
|6
|ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼
|3
|3
|0
|0
|3
|20
|-19
|0
ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 3 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ +19 ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੋਲ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ 9 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੋਲ ਫਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ 6 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 3 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ ਹਨ।