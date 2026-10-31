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ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ, ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਐਂਟਰੀ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਹਾਫ਼ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ।

Hero Asian Champions Trophy Semifinals
ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ (X-@TheHockeyIndia)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 31, 2026 at 7:31 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੀਰੋ ਪੁਰਸ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ ਪੰਜਾਬ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 4-1 ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਕਰਾਰੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ

ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੇਹੱਦ ਫਸਵੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਵਰਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਵਾਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਫ਼ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਕੋਰ 1-1 ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹਾਫ਼ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਦਾਗ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ 4-1 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ।

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਵਰਡ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਦਾਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੈਚ ਜਿਤਾਊ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦਿ ਮੈਚ' ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।

ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੈਚ ਦਾ ਹਾਲ

ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 6-1 ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਬਨਾਮ ਚੀਨ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੈਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਫਸਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਕੋਰੀਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਡਦਿਆਂ ਮੈਚ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੋੜਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਰੀਆਈ ਡਿਫੈਂਡਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੀਰੋ ਪੁਰਸ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ 2026 ਅੰਕ ਸੂਚੀ:

ਰੈਂਕ ਟੀਮ ਮੈਚਜਿੱਤਡਰਾਅਹਾਰ ਗੋਲ ਕੀਤੇਗੋਲ ਖਾਧੇਗੋਲ ਫਰਕਅੰਕ
1ਭਾਰਤ3300223+199
2ਮਲੇਸ਼ੀਆ3300146+89
3ਜਾਪਾਨ 320156-16
4ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 310257-23
5ਚੀਨ3003712-50
6ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼3300320-190

ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 3 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ +19 ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੋਲ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ 9 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੋਲ ਫਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ 6 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 3 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ ਹਨ।



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