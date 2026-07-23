ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ 'ਤੇ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ।
Published : July 23, 2026 at 8:48 PM IST
ਹਰਾਰੇ: ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ।
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ 126 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ (50 ਦੌੜਾਂ, 19 ਗੇਂਦਾਂ, ਚਾਰ ਛੱਕੇ, ਚਾਰ ਚੌਕੇ) ਅਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (35 ਦੌੜਾਂ, 24 ਗੇਂਦਾਂ, ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ, ਦੋ ਛੱਕੇ) ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 13.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 126 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇਤੂ 28 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਯੰਕ ਅਗਰਵਾਲ (18 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ਰਮਾ (19 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ) ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 125 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
1st T20I. India Won by 7 Wickets https://t.co/NKa0znQQ3H #TeamIndia #ZIMvIND #1stT20I— BCCI (@BCCI) July 23, 2026
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ 14ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 64 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵੇਸਲੇ ਮਾਧਵੇਰੇ (39 ਦੌੜਾਂ, 34 ਗੇਂਦਾਂ, ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ, ਇੱਕ ਛੱਕਾ) ਅਤੇ ਤਾਦੀਵਨਾਸ਼ੇ ਮੁਰੂਮਾਣੀ (27 ਨਾਬਾਦ, 20 ਗੇਂਦਾਂ, ਦੋ ਚੌਕੇ, ਇੱਕ ਛੱਕਾ) ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 58 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਚਰਡ ਨਗਾਰਾਵਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ।
ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ (26 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ) ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (1) ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਇਵਾਨਸ ਹੱਥੋਂ ਕੈਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫਲਤਾ ਦਿਵਾਈ। ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਇਵਾਨਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਊਮੈਨ ਨਿਆਮਹੂਰੀ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਟ 'ਤੇ 66 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 18 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾਵਾ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 15 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਡੀਪ ਥਰਡ ਮੈਨ 'ਤੇ ਕੁਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਪਤਾਨ ਅਈਅਰ ਨੇ ਨਗਾਰਾਵਾ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਵਾਨਸ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਲਗਾਇਆ। ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਵਾਨਸ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਛੱਕਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਅਈਅਰ ਨੇ 11ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਨਯਾਮਹੂਰੀ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ ਨੇ ਈਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਈਅਰ ਨੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਈਅਰ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 26 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਯੰਕ ਨੇ ਮੈਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੇਨੇਟ (00) ਦੀ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਦਾਨੀ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਡੀਆਰਐਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ।
ਮਯੰਕ ਲੱਗਭੱਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 145 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਨ ਕੁਰਨ (10) ਨੇ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ ਪਰ ਮਿਡਵਿਕਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ।
ਮਯੰਕ ਨੇ ਡਾਇਨ ਮਾਇਰਸ (06) ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਪਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ (04) ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਦੁਬੇ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੈੱਡਗੇ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅੱਠਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 32 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਿਆਨ ਬਰਲ ਅਤੇ ਵੇਸਲੇ ਮਾਧੇਵੇਰੇ ਨੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬਰਲ ਨੇ 11ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬੇ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਪਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੱਕੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਰਲ ਅਤੇ ਮਾਧੇਵੇਰੇ ਰਨ ਰੇਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਬਰਲ ਨੇ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਕੈਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸਨੇ 35 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ।
ਮਾਧੇਵੇਰੇ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਨ ਰੇਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਾਰੂਮਣੀ ਨੇ ਦੂਬੇ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ 18ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਧੇਵੇਰੇ ਪਾਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੌੜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ।