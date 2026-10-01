ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 124 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : October 1, 2026 at 2:01 PM IST
Asian Games 2026 Cricket: ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026 ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 124 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 169 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ 9.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
📸 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 🏅 A commanding 1️⃣2️⃣4️⃣-run victory in the semi-final takes #TeamIndia into the Gold Medal match on Saturday 🇮🇳 Scorecard ▶️ https://t.co/DjHV9q6htT #AsianGames https://t.co/kr6h7UlyyG— BCCI (@BCCI) October 1, 2026
170 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਿਰਫ਼ 9.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵੱਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੁਮਰਾਹ, ਅਕਸ਼ਰ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 46 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 80 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੀਆਂ 21 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 38 ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 169 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਭਵ ਨੇ ਛੇ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਪਤਾਨ ਅਈਅਰ ਸਿਰਫ਼ 13 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।
Pakistan claim a ticket to the Men's Asian Games Final in Nagoya with a semi-final victory over Bangladesh 🙌 Scorecard 📲 https://t.co/RwckM2isEC https://t.co/AHkpGLwHZg— ICC (@ICC) October 1, 2026
ਪਰ ਇਸ ਸਪਿਨ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਿੱਚ 'ਤੇ 170 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਲਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਟੀਮ ਅੱਧਾ ਓਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੀ, 9.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 112 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 11.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮੈਚ 13-13 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ।
ਪਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਨੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਸੂਫੀਆਂ ਮੋਕਿਮ, ਅਰਾਫਾਤ ਮਿਨਹਾਸ, ਸੈਮ ਅਯੂਬ, ਰਿਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਵਰਗੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 13 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 111/7 ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।
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