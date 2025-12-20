ETV Bharat / sports

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਲੜੀ,ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਹੇ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਸੀਰੀਜ਼

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਖਰੀ T20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 30 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਲਈ।

IND VS SA 5TH T20
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਲੜੀ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 20, 2025 at 6:42 AM IST

IND ਬਨਾਮ SA 5ਵਾਂ T20: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 30 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲੜੀ 3-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ।

'ਹਾਈ ਸਕੋਰਿੰਗ ਮੈਚ'

ਭਾਰਤ ਦੇ 231 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 201 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੋਰ ਇੱਕ ਵਿਕਟ 'ਤੇ 120 ਦੌੜਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 154 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ, ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ ਨੇ 35 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 65 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਨੇ 17 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 31 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਫਰੀਕੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ

ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਫਸਾਇਆ:

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਰਦਿਕ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ 1-1 ਵਿਕਟ ਲਈ।

'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ'

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 231 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸਨ ਦੇ 37, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ 34, ਤਿਲਕ ਦੇ 73 ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਦੇ ਤੇਜ਼ 63 ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 2026 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੇ 16 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਪਲੇਇੰਗ-11

ਭਾਰਤ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (wk), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (c), ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ: ਕਵਿੰਟਨ ਡੀ ਕਾਕ (ਡਬਲਯੂਕੇ), ਰੀਜ਼ਾ ਹੈਂਡਰਿਕਸ, ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ (ਸੀ), ਡਿਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ, ਜਾਰਜ ਲਿੰਡੇ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਲੁੰਗੀ ਐਨਗਿਡੀ, ਓਟਨਿਲ ਬਾਰਟਮੈਨ।

FINAL T20I MATCH
INDIA DEFEATED SOUTH AFRICA
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ
ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ
IND VS SA 5TH T20

