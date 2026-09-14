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IND vs AFG: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ T20 'ਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ

IND vs AFG 1st T20: ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ 157 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 38 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।

IND VS AFG 1ST T20
Etv Bharat (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2026 at 7:28 AM IST

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IND vs AFG 1st T20: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ T20I ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ 157 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ 13.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 32 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 82 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (42 ਦੌੜਾਂ, ਪੰਜ ਚੌਕੇ, ਇੱਕ ਛੱਕਾ) ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 53 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 121 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 22 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 12ਵਾਂ T20I ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

IND VS AFG 1ST T20
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ (IANS)

ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ

ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸੈਮਸਨ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ ਨੇ ਕੈਚ ਕੀਤਾ।

IND VS AFG 1ST T20
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (IANS)

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 156 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ ਦੇ 44 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ 64 ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ ਦੇ 27 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 33 ਦੌੜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਛੇਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 83 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ 150 ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁੱਲ 43 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਤੋਂ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਬਾਹਰ, ਬੁਮਰਾਹ, ਨਿਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਅਈਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ਾਦਰਾਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੜੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਗੇ।"

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨੌਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਟਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਈਅਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ਦਰਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਰਸੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।

ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ: ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ਾਦਰਾਨ (ਕਪਤਾਨ), ਰਹਿਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਗੁਰਬਾਜ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸਦੀਕਉੱਲ੍ਹਾ ਅਟਲ, ਦਰਵੇਸ਼ ਰਸੂਲ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ, ਗੁਲਬਦੀਨ ਨਾਇਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ, ਮੁਜੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਫਜ਼ਲਹਕ ਫਾਰੂਕੀ।

ਭਾਰਤ: ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ।

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