ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜਡੇਜਾ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 358 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
Published : December 4, 2025 at 1:24 PM IST
ਰਾਏਪੁਰ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਬੁੱਧਵਾਰ, 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 358 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਬਾਦ 66 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 358 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਾਮ ਦੇ 110, ਮੈਥਿਊ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ 68 ਅਤੇ ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਦੇ 54 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚਾਰ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ।
South Africa stun India in a high-scoring thriller in Raipur to level the ODI series 🔥#INDvSA 📝: https://t.co/b4ectUVL0T pic.twitter.com/qmFAMbYLno— ICC (@ICC) December 3, 2025
ਹਾਰ ਲਈ ਕੌਣ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?
ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਪਤਾਨ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਟਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤ੍ਰੇਲ ਨੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, "ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤ੍ਰੇਲ ਸੀ ਕਿ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਗੇਂਦ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 350 ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਕੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 20-25 ਵਾਧੂ ਦੌੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ।"
ਰੁਤੂਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਗਾਇਕਵਾੜ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਵਿਚਕਾਰ 195 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਰੁਤੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਟ ਨੂੰ 55, ਜਾਂ 53 ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੁਤੂ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 20 ਵਾਧੂ ਦੌੜਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।"
ਜਡੇਜਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਗੁਨਾਹਗਾਰ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਜਡੇਜਾ ਹੇਠਲੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ 153 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 66 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਡੇਜਾ 27 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 24 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜਡੇਜਾ ਦੀ ਹੌਲੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਹੈ?
ਇਸ ਹਾਰ ਕਾਰਨ, ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।