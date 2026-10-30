ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 5-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ।
Published : October 30, 2026 at 10:17 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੀਰੋ ਪੁਰਸ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 5-2 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੋ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅੰਕ ਤਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ।
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਚੀਨ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਫਾਰਵਰਡ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ-ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਚੀਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਪੰਗਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅੱਗੇ ਚੀਨੀ ਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਚ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 5-2 ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਫਤਹਿ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ANOTHER WIN, ANOTHER STEP FORWARD! 🇮🇳🔥 Relive the action as the defending champions secured a 5-2 victory over China to make it two wins in a row at the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026! 🏑💪 #HockeyIsBack #HACT2026 #SatSriAkalAsia #IndiaKaGame https://t.co/C0qkoxvCrH— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 29, 2026
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰ ਰਣਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 3-1 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰੀਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਪਾਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।
ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ
ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਬਣਾਏ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤੇ ਪਰ ਜਾਪਾਨੀ ਫਾਰਵਰਡ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇਹ ਇੱਕਮਾਤਰ ਗੋਲ ਹੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੋਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
🏑 FULL TIME | MALAYSIA 🇲🇾 3–1 KOREA 🇰🇷 Malaysia secure an impressive 3–1 victory over Korea in an exciting encounter at the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026. A strong team performance and clinical finishing seal the win! 🏆🔥 #HeroAsianChampionsTrophy #Punjab2026 https://t.co/wKJUiMlQ8n— Asian Hockey Federation (@asia_hockey) October 29, 2026
ਅੰਕ ਟੇਬਲ
|ਟੀਮ
|ਖੇਡੇ ਮੈਚ
|ਜਿੱਤ
|ਹਾਰ
|ਅੰਕ
|ਭਾਰਤ
|2
|2
|0
|6
|ਮਲੇਸ਼ੀਆ
|2
|2
|0
|6
|ਜਾਪਾਨ
|2
|2
|0
|6
|ਚੀਨ
|2
|0
|2
|0
|ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ
|0
|0
|2
|0
|ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼
|2
|0
|2
|0
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਅੰਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਅੰਕ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋ-ਦੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ 6-6 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਨ, ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।
FULL TIME! 🇯🇵 Japan 3️⃣–2️⃣ Korea 🇰🇷 What a thrilling contest! Japan clinch a hard-fought victory over Korea in an exciting battle at the Hero Asian Champions Trophy Punjab 2026! #HeroAsianChampionsTrophy #Punjab2026 #Japan #Korea #FullTime #AsianHockey https://t.co/PENGpUgpO7— Asian Hockey Federation (@asia_hockey) October 27, 2026