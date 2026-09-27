ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਗਿੱਲ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਜੜਿਆ ਸੈਂਕੜਾ
ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ 55ਵਾਂ ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜਾ ਜੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
Published : September 27, 2026 at 11:01 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ 50-ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
1-0 ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਬੜਤ
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ (139 ਨਾਬਾਦ, 10 ਚੌਕੇ, 9 ਛੱਕੇ) ਅਤੇ ਗਿੱਲ (110, 107 ਗੇਂਦਾਂ) ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 150 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ 296 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 41.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 300 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰੀ (101 ਦੌੜਾਂ) ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜੀ
ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਵਨ-ਡੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵਿੰਡੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ 55ਵਾਂ (ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 86ਵਾਂ) ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਮਹਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਹਲੀ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਨ-ਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 15,000 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 75 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਿੱਲ ਦੀ ਪਾਰੀ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਰ ਗਈ।
ਗਿੱਲ ਨੇ 11 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਜੀਵਨ-ਦਾਨ (ਜਦੋਂ ਜੇਡਨ ਸੀਲਸ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਕੀਮੋ ਪਾਲ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕੈਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ) ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 49 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ 50 ਦੌੜਾਂ ਸਿਰਫ਼ 47 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡੇ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਜ਼ਾਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ 'ਸਕੁਏਅਰ ਕੱਟ' ਅਤੇ 'ਕਵਰ' ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 'ਪੰਚ', ਸੀਲਸ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ 'ਸਕੁਏਅਰ ਕੱਟ', ਅਤੇ ਸਪਿੰਨਰ ਗੁਡਾਕੇਸ਼ ਮੋਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਛੱਕੇ ਤੇ ਚੌਕੇ ਦਾ ਸੁਮੇਲ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਟਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਣਾ। ਵਨ-ਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਉਸਦੀ ਖੇਡ-ਸ਼ੈਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ।