ETV Bharat / sports

ਪੁਰਸ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭਾਰਤ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚ

ਪੁਰਸ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ।

INDIAN MENS JUNIOR HOCKEY TEAM
ਪੁਰਸ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 (PTI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 3, 2025 at 1:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੇਨਈ: ਭਾਰਤੀ ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਰ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੰਗਲਵਾਰ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰਾਊਂਡ-ਰੋਬਿਨ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੰਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਗ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਲੀ ਨੂੰ 7-0 ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨੂੰ 17-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਮਦਿਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ 11ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਲਡ ਗੋਲ ਨਾਲ ਲੀਡ ਨੂੰ 2-0 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੰਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ 13ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਲੀਡ 3-0 ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦੁਰਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਏ ਸਨ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਓਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਨੇ 28ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਕੀਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤੇ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੌਥੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੰਦ ਨੇ 54ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗਾ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇਸੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ 11-0 ਨਾਲ ਚਿਲੀ ਨੇ ਓਮਾਨ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ 10-0 ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਨੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਨੂੰ 13-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

TAGGED:

INDIAN MENS JUNIOR HOCKEY TEAM
JUNIOR HOCKEY WORLD CUP
ਪੁਰਸ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025
ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
MENS JUNIOR HOCKEY WORLD CUP

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.