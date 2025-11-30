ETV Bharat / sports

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ, ਕਿੰਗ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ

ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ।

INDIA VS SOUTH AFRICA
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ, ਕਿੰਗ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ (ani)
By ANI

Published : November 30, 2025 at 10:46 PM IST

Updated : November 30, 2025 at 10:53 PM IST

ਰਾਂਚੀ (ਝਾਰਖੰਡ) : ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 52ਵਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਸੈਂਕੜਾ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਜੇਐਸਸੀਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੈਥਿਊ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਅਤੇ ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤਿੱਕੜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਕੇ 17 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ'

ਭਾਰਤ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਜਾ ਦੇਕੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (120 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 135, 11 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਛੱਕੇ), ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (56 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 60, ਦੋ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ) ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (51 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 57, ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕੇ ਨਾਲ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 349/8 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

'ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਪਾਰੀਆਂ'

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸਕੋਰ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 11/3 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਥਿਊ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ (80 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 72, ਅੱਠ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕੇ ਨਾਲ), ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ (39 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 70, ਅੱਠ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਨਾਲ) ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਸ਼ (51 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 67, ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਨਾਲ) ਨੇ ਮੁੜ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।

'ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ'

349 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਰਨ-ਚੇਜ਼ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਆਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਰਿਆਨ ਰਿਕਲਟਨ ਅਤੇ ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਆਜ਼ 1.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਦੌੜਾਂ ਉੱਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਥਿਊ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੀਆਂ 14 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ।

'ਪੰਜਵਾਂ ਵਨਡੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ'

ਖੱਬੇ-ਸੱਜੇ ਜੋੜੀ ਨੇ ਸਪਿਨਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, 49 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 50 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ 15ਵੇਂ ਓਵਰ ਦਾ ਅੰਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਨੋਟ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ ਨੂੰ 35 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਫਸਾਇਆ,ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਨੇ 55 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਨਡੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

'ਜੈਨਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਹਿਰ'

ਗੁਹਾਟੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਾਕੇਦਾਰ 93 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਨੇ 25ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਓਵਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੋ ਚੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਪ ਮਿਡ-ਵਿਕਟ 'ਤੇ ਛੱਕਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 25 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 162/5 ਸੀ, 24.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੈਨਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, 26ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ,ਦੋਵਾਂ ਨੇ 29 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਨਸਨ ਨੇ 26 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।

'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ'

ਦੱਕਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 29.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 150 ਦੌੜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਜੈਨਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ 30ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਚੌਕੇ ਮਾਰੇ, ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੇਂਦ ਜੈਨਸਨ ਦੇ ਬੱਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਜਡੇਜਾ ਦੁਆਰਾ ਡੀਪ-ਮਿਡ-ਵਿਕਟ 'ਤੇ ਕੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈਨਸਨ 39 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਸਨ। SA ਦਾ ਸਕੋਰ 33.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 227/6 ਸੀ। ਉਸੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ ਨੂੰ 80 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 72 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 18 ਦੌੜਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ,ਮੈਚ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਬੋਸ਼ (51 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 67, ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ) ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 49.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 332 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 17 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ।

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
INDIA BEAT SOUTH AFRICA
INDIA VS SOUTH AFRICA

