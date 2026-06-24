ETV Bharat / sports

ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਲਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 4-3 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਹੈ।

Hockey Pro League
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ (X@TheHockeyIndia)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 24, 2026 at 9:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ FIH ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 4-3 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲੀ ਵੈਲੀ ਹਾਕੀ ਐਂਡ ਟੈਨਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਨੀਲਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ, ਕਪਤਾਨ ਅਬੂ ਮਹਿਮੂਦ ਅਤੇ ਸ਼ਕੀਲ ਮੋਇਨ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ।

10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 18 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 16 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਡਰਾਅ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਪਾਕਿ ਹਮਲਾਵਰ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਨੇ 10ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਾਊਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰਾਸ ਤੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸਕੋਰ 1-1 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮਿਲਿਆ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਰੈਗ ਫਲਿੱਕ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨੀਲਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਨੈੱਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2-1 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 19 ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਗੋਲ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੌਂ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮਿਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੋਲ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇਰਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੋਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੀਡ 3-1 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਰੈਗ ਫਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਕੋਰ 4-1 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਪਤਾਨ ਅਬੂ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਕੀਲ ਮੋਇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸਕੋਰ 4-3 ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਬਿਨਾਂ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਖੇਡਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਪਤਾਨ ਅੰਮਾਦ ਸ਼ਕੀਲ ਬੱਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਬੂ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਪਤਾਨੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਟੀਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।

ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ

FIH ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਗ ਹੈ। ਇਹ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਰਾਊਂਡ-ਰੋਬਿਨ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਊਰਕੇਲਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੰਡਨ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਐਂਟਵਰਪ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਐਮਸਟਰਡਮ,ਸਪੇਨ ਦੇ ਵੈਲੇਂਸੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹੋਬਾਰਟ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

TAGGED:

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ
ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਹਾਕੀ ਮੈਚ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ
ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ
HOCKEY PRO LEAGUE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.