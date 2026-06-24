ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਲਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 4-3 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਹੈ।
Published : June 24, 2026 at 9:32 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ FIH ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 4-3 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲੀ ਵੈਲੀ ਹਾਕੀ ਐਂਡ ਟੈਨਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਨੀਲਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ, ਕਪਤਾਨ ਅਬੂ ਮਹਿਮੂਦ ਅਤੇ ਸ਼ਕੀਲ ਮੋਇਨ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ।
10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 18 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 16 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਡਰਾਅ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
𝐀𝐍𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝐈𝐍 𝐁𝐋𝐔𝐄. 🇮🇳💙— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 23, 2026
A spirited comeback, four goals and a famous win over Pakistan. 🙌🏑
Relive the key moments, celebrations and emotions from India's 4-3 victory in the FIH Hockey Pro League 2025–26. 📸🔥#DusSaalKaDabdaba #INDvsPAK #HockeyIndia… pic.twitter.com/hRcdFG8Ac4
ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਪਾਕਿ ਹਮਲਾਵਰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਨੇ 10ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਾਊਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
𝘐𝘯𝘥𝘪𝘢'𝘴 𝐃𝐚𝐛𝐝𝐚𝐛𝐚 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘗𝘢𝘬𝘪𝘴𝘵𝘢𝘯 𝘊𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦𝘴 ⚡— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 23, 2026
After conceding early, India responded in style through Abhishek, Nilakanta Sharma, Sukhjeet Singh and Rajinder Singh to seal a close 4-3 victory in the FIH Hockey Pro League 2025–26 in London. 💪🏑 👏… pic.twitter.com/DtgCnb9LDy
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰਾਸ ਤੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸਕੋਰ 1-1 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮਿਲਿਆ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਰੈਗ ਫਲਿੱਕ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨੀਲਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਨੈੱਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2-1 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 19 ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਗੋਲ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੌਂ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮਿਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੋਲ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੀਜੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਸੂਰਜ ਕਰਕੇਰਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੋਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੀਡ 3-1 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਰੈਗ ਫਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਕੋਰ 4-1 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਪਤਾਨ ਅਬੂ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਕੀਲ ਮੋਇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸਕੋਰ 4-3 ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
𝐌𝐀𝐍𝐏𝐑𝐄𝐄𝐓 𝐒𝐇𝐈𝐍𝐄𝐒 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓. ✨🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 23, 2026
Another chapter added to the 𝐃𝐮𝐬 𝐒𝐚𝐚𝐥 𝐊𝐚 𝐃𝐚𝐛𝐝𝐚𝐛𝐚, with Manpreet Singh at the heart of it as India defeat Pakistan 4-3 in the FIH Hockey Pro League 2025–26. 👏#DusSaalKaDabdaba #INDvsPAK #HockeyIndia #IndiaKaGame pic.twitter.com/NnXbBliG5A
ਬਿਨਾਂ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਖੇਡਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਪਤਾਨ ਅੰਮਾਦ ਸ਼ਕੀਲ ਬੱਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਬੂ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਪਤਾਨੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਟੀਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।
ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ
FIH ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਗ ਹੈ। ਇਹ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਰਾਊਂਡ-ਰੋਬਿਨ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਊਰਕੇਲਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੰਡਨ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਐਂਟਵਰਪ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਐਮਸਟਰਡਮ,ਸਪੇਨ ਦੇ ਵੈਲੇਂਸੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹੋਬਾਰਟ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।