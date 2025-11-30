ETV Bharat / sports

ਭਾਰਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਦਾਗੇ 14 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੇ 17 ਗੋਲ

Junior Hockey World Cup 2025: ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਓਮਾਨ ਨੂੰ 17-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

Junior Hockey World Cup 2025
ਭਾਰਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ (FIH)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 30, 2025 at 1:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਅਜ਼ਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 14 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਓਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 17 ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ।

ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦਬਦਬਾ

ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਲੀ ਨੂੰ 7-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਓਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ।

ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੀਤ ਯਾਦਵ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਗਾਲੇਂਬਾ ਥੌਨਾਓਜਮ ਲੁਵਾਂਗ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਓਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 17-0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ 24 ਗੋਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡੇਗੀ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਅਜ਼ਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਅੰਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ, 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਲੀਗ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਿੜੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

SULTAN AZLAN SHAH CUP 2025
INDIA BEAT OMAN
ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025
ਹਾਕੀ ਟੀਮ
JUNIOR HOCKEY WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.