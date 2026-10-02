ETV Bharat / sports

ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026: ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1982 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

India Beat China To Win Gold Medal In Womens Hockey At Asian Games 2026
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ (@TheHockeyIndia)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2026 at 6:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Asian Games 2026: ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ 2028 ਦੀਆਂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕਸ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ 1982 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਹੈ। ਟਾਈਟਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 2024 ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਚਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 16ਵਾਂ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਹੈ।

ਲਾਲਰੇਮਸਿਆਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੋਲ

ਭਾਰਤ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਗੋਲ ਲਾਲਰੇਮਸਿਆਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ 10ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲਾਲਰੇਮਸਿਆਮੀ ਦਾ 200ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦੇ 23ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਸਵਿਤਾ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।

ਚੀਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਚੀਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਗਿਆਰਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਲਿਆ।

ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ 2028 ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ

ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 2028 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।

TAGGED:

ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026
ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ
ASIAN GAMES 2026
GOLD MEDAL IN WOMENS HOCKEY
INDIA BEAT CHINA HOCKEY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.