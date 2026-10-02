ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026: ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1982 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
Published : October 2, 2026 at 6:45 PM IST
Asian Games 2026: ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ 2028 ਦੀਆਂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕਸ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ 1982 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਹੈ। ਟਾਈਟਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 2024 ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਚਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 16ਵਾਂ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਹੈ।
ਲਾਲਰੇਮਸਿਆਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੋਲ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਗੋਲ ਲਾਲਰੇਮਸਿਆਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ 10ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲਾਲਰੇਮਸਿਆਮੀ ਦਾ 200ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦੇ 23ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਸਵਿਤਾ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।
𝗚𝗢𝗟𝗗𝗘𝗡 𝗠𝗢𝗠𝗘𝗡𝗧𝗦 𝗙𝗥𝗢𝗠 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟! 🇮🇳🥇— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 2, 2026
The Indian Women’s Team defeated China 1-0 in the Asian Games 2026 final to secure their second Asian Games gold! 🏑🏆
Relive the celebrations, emotions and action from a historic night in our match album. 📸❤️… pic.twitter.com/3zUU4h0XV9
ਚੀਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਚੀਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਗਿਆਰਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਲਿਆ।
𝗧𝗛𝗘 𝟰𝟰-𝗬𝗘𝗔𝗥 𝗪𝗔𝗜𝗧 𝗜𝗦 𝗢𝗩𝗘𝗥, 𝗧𝗛𝗘 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔𝗡 𝗪𝗢𝗠𝗘𝗡'𝗦 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗜𝗦 𝗔𝗦𝗜𝗔𝗡 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗚𝗢𝗟𝗗 𝗠𝗘𝗗𝗔𝗟𝗟𝗜𝗦𝗧𝗦! 🇮🇳🥇— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 2, 2026
A 1-0 victory over World No. 4 China in the final seals a historic gold medal for the Indian Women’s Team, securing… pic.twitter.com/ZiQP1PSYaD
ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ 2028 ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ
ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 2028 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।