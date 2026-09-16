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ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ

ਸੈਮਸਨ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

India beat Afghanistan
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ (PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2026 at 6:34 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਤੂਫਾਨੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ।

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 160 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੈਮਸਨ (57, 22 ਗੇਂਦਾਂ, ਸੱਤ ਚੌਕੇ, ਚਾਰ ਛੱਕੇ) ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (39, 19 ਗੇਂਦਾਂ, ਦੋ ਚੌਕੇ, ਚਾਰ ਛੱਕੇ) ਵਿਚਕਾਰ 6.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 88 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਿਰਫ਼ 14.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 163 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ 23 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਨਾਬਾਦ 38 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੈੱਗ ਸਪਿਨਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ 36 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ (24 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ) ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ (35 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ) ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 159 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕਪਤਾਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ਦਰਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 37 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ (28) ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ (20) ਨੇ ਸੱਤਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 48 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਰਵੇਸ਼ ਰਸੂਲੀ (26) ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਵਿੱਚ 82 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਮੁਜੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਚੌਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਦੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ।

ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਦੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 27 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਸਦੀਕੁੱਲਾ ਅਟਲ ਹੱਥੋਂ ਕੈਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋੜੀ।

ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਉਸੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਓਵਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਅੱਠਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਈਸ਼ਾਨ ਨੇ ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਅਈਅਰ (11) ਨੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਜ਼ਦਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਈਸ਼ਾਨ ਨੇ ਮੁਜੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ 14ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 150 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ 15 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਾਨਉੱਲਾ ਗੁਰਬਾਜ਼ (00) ਨੂੰ ਮਿਡ-ਆਨ 'ਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੱਥੋਂ ਕੈਚ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ।

ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜ਼ਾਦਰਾਨ ਨੇ ਬੁਮਰਾਹ ਦੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਚੌਕੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਚੌਕੇ ਮਾਰੇ। ਸਦੀਕਉੱਲਾ ਅਟਲ ਨੇ ਵੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਜ਼ਾਦਰਾਨ ਨੇ ਸਪਿੰਨਰਾਂ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਚੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ 'ਤੇ 41 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਅਕਸ਼ਰ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਰਨ ਰੇਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਰੈਡੀ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜ਼ਦਰਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਡੀਪ ਮਿਡਵਿਕਟ 'ਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੱਥੋਂ ਕੈਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ 33 ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਦੀਕੁੱਲਾ (12) ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਗਏ, ਜਿਸਨੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਲੌਂਗ-ਆਫ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕੈਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ 10ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 59 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਗੁਲਬਦੀਨ ਨਾਇਬ ਨੇ ਅੱਠ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਗੇਂਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ ਪੰਜ ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਕਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਰਸੂਲੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਦਾ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਐਜ ਕੀਤਾ। ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ (11) ਨੇ ਵੀ ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਐਜ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ 14ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।

ਨਬੀ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ। ਬੁਮਰਾਹ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਚੌਕੇ 'ਤੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਲਗਾਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਅਈਅਰ ਨੇ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਿਦ

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ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ
INDIA BEAT AFGHANISTAN T20 SERIES
ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ
INDIA BEAT AFGHANISTAN

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