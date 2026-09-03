ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026: ਭਾਰਤ ਨੇ 503 ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ 246 ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ 20ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Published : September 3, 2026 at 1:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਨੇ 2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਆਈਚੀ-ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 20ਵੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 503 ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ 246 ਟੀਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
503 ਐਥਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 269 ਪੁਰਸ਼ ਐਥਲੀਟ ਅਤੇ 234 ਮਹਿਲਾ ਐਥਲੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 246 ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ 23 ਮੁੱਖ/ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਅਤੇ 150 ਕੋਚ, ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 492 ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਟੀਮ ਤੋਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 768 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਟੀਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਟੀਮ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਹੈ
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, 79 ਮੈਂਬਰੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਟੀਮ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ 31 ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਚ ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 20 ਕੋਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੈਵਲਿਨ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਕਾਰਨ 2026 ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ (ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ) ਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੀਵੀਐਸ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ 43 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਂਗਜ਼ੂ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 107 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਸੋਨ, 38 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 41 ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।