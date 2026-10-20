ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਅੱਜ ਲੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗੀ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Published : October 20, 2026 at 3:46 PM IST
ਰਾਏਪੁਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ): ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ (20 ਅਕਤੂਬਰ) ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਚ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 3-0 ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 115 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ 19 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ 15.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, 103 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 8.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
Perfectly in her element, perfectly Matchday ready 🔥 🎥 @ImHarmanpreet is all set for the 3️⃣rd #INDvZIM T20I ⏳ #TeamIndia | @mflone_ https://t.co/1KFjYnaAwU— BCCI Women (@BCCIWomen) October 20, 2026
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਲਈ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਕਪਤਾਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ
ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀ-20 ਜਿੱਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 20 ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਮੈਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ JioHotstar 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
Guiding the charge on Vice-captain duty ✨ 🎥 🗣️ Of 𝗺𝗶𝗻𝗱𝘀𝗲𝘁, 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽, 𝗮𝗻𝗱 𝗴𝗿𝗼𝘄𝘁𝗵, from Shafali Verma after a series-clinching win 👏 - By @jigsactin #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/jJ2KMVKZX1— BCCI Women (@BCCIWomen) October 19, 2026
IND W ਬਨਾਮ ZIM W: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ: ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਨਿੱਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜੀ ਕਮਲਿਨੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਰਾਵਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ, ਨੰਦਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜੰਤੀ ਗੰਢੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਾਨਿਯੰਤੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਮਿਨਹਾਤੀ ਕਲਮਣੀ।
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ: ਜੋਸੇਫਾਈਨ ਨਕੋਮੋ (ਕਪਤਾਨ), ਪਿਆਰੇ ਬਿਜ਼ਾ, ਚਿਪੋ ਮੁਗੇਰੀ-ਤਿਰਿਪਾਨੋ, ਕੇਲਿਸ ਨਧਲੋਵੂ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਵੁੰਗਾ, ਨਿਆਸ਼ਾ ਗਵਾਂਜੁਰਾ, ਨੋਮਪਿਲੋ ਸਿਬਾਂਡਾ, ਲੋਰਿਨ ਫੇਰੀ, ਚੀਜ਼ਾ ਦੁਰੁਰੂ, ਮੋਡੇਸਟਰ ਮੁਪਾਚਿਕਵਾ, ਟੇਂਡਨੇਈ ਮਾਈਕੁਸ਼ਾ।