ETV Bharat / sports

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਖਿਤਾਬੀ ਜੰਗ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ

IND W vs SA W Final: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

India and South Africa
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਖਿਤਾਬੀ ਜੰਗ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 1, 2025 at 12:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ (2005 ਅਤੇ 2017) ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।

2005 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 216 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ 98 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ 229 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 9 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੋ ਫਾਈਨਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ (2 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡੀ.ਵਾਈ. ਪਾਟਿਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਵਾਲੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 724 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ (127) ਅਤੇ ਪੀਵੀ ਲਿਚਫੀਲਡ (119)।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 13 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ

ਡੀਵਾਈ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੇਂਦ ਤੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਪਿਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਦੀਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਲ ਘੁੰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 13 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੇਗਾ। 339 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ 8 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ 2 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ 389 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (8 ਮੈਚ - 240 ਦੌੜਾਂ) ਅਤੇ ਜੇਮਿਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ (7 ਮੈਚ - 268 ਦੌੜਾਂ) 'ਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ (7 ਮੈਚ - 308 ਦੌੜਾਂ) ਦਾ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ (8 ਮੈਚ -17 ਵਿਕਟਾਂ) 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਨੇ ਵੀ 13 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਲੌਰਾ ਵੋਲਵਾਰਡਟ (8 ਮੈਚ - 470 ਦੌੜਾਂ, 1 ਸੈਂਕੜਾ, 1 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ) ਹੈ। ਲੌਰਾ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 20 ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 4 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 169 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰੀਜ਼ਾਨ ਕੈਪ (12 ਵਿਕਟਾਂ) ਅਤੇ ਨੋਨਕੁਲੁਲੇਕੋ ਮਲਾਬਾ (12 ਵਿਕਟਾਂ) ਤੋਂ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਭਾਰਤ ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (24), ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ (24), ਅਤੇ ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (26) ਨੇ ਛੋਟੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌੜ (1), ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ (1), ਅਤੇ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ (1) ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਸਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਚ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGGED:

IND W VS SA W
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
INDIA VS SOUTH AFRICA PREVIEW
WOMENS WORLD CUP FINAL 2025
IND W VS SA W FINAL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਜਾਣੋ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਓ ਇਹ 5 ਪੌਦੇ, ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿੱਘ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ

World Stroke Day 2025: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਬਚਾਅ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.