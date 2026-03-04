ਭਾਰਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈਟ੍ਰਿਕ, ਜਾਣੋ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
Published : March 4, 2026 at 7:23 PM IST
IND vs ENG Semifinal: ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਵੀਰਵਾਰ (5 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਜੇਤੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਸੀ ਚੈਂਪੀਅਨ'
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।
As tight as it can get! 😯🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) March 4, 2026
As we approach a 3rd consecutive semi-final between India & England in the ICC Men's T20 World Cup, who will triumph? 👀🤔
ICC Men’s #T20WorldCup Semi-Final 2 👉 #INDvENG | THU, 5 MAR, 5:30 PM pic.twitter.com/EBz5JHadHU
IND ਬਨਾਮ ENG ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 2022 ਦੇ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 168 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਓਪਨਰ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਪਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 33 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 63 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਚ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸ ਜੌਰਡਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
'ਸੈਮੀ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਚੈਂਪੀਅਨ'
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਐਲੇਕਸ ਹੇਲਸ ਅਤੇ ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਗੁਆਏ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਚ ਚਾਰ ਓਵਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।
IND ਬਨਾਮ ENG ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ
ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2024 ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਕੋਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁਆਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 171 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ 16.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 103 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ 68 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।
The stage is set & here’s how the rivalry stands! 👀— Star Sports (@StarSportsIndia) March 3, 2026
Who will add one more win to their tally at Wankhede? 🤔
ICC Men’s #T20WorldCup Semi-Final 2 👉 #INDvENG | THU, 5 MAR, 5:30 PM pic.twitter.com/KyvgqdJv5p
IND ਬਨਾਮ ENG ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ੍ਹ 29 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਾਨਖੇੜੇ ਵਿਖੇ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੱਤ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਨਖੇੜੇ ਵਿਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।