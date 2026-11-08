IND A vs NZ A: ਭਾਰਤ ਨੇ 464 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਐਲਾਨੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ
ਇੰਡੀਆ ਏ ਲਈ ਜੈਸਵਾਲ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਜੁਰੇਲ, ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
Published : November 8, 2026 at 3:11 PM IST
IND A vs NZ A 3rd Unofficial Test Day 2: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਮੈਚ ਲਿੰਕਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ A ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 36 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ A ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 464 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਪੰਜ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 227 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਸਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਤਿੰਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ 255 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 88 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਨੇ 95 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 71 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ।
- 105(171) in 2nd Match. - 71(95) in 3rd Match. DHRUV JUREL HAS BEEN FANTASTIC IN THIS SERIES Vs NEW ZEALAND A - GREAT NEWS FOR INDIA AHEAD OF TEST SERIES. 🌟🇮🇳 https://t.co/6BZAFAJjdJ— Tanuj (@ImTanujSingh) November 8, 2026
ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਤਿਲਕ 164 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 81 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ 107 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 202 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 114 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ 71 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 25 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ 15 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜੈਸਵਾਲ 102 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਏ।
ਬੁਮਰਾਹ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਜੈਕ ਗਿਬਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ 23.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 73 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੈਚ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਹੈ। ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਓਵਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
IND A ਬਨਾਮ NZ A: ਸਕੋਰਕਾਰਡ
- ਭਾਰਤ A ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ: 464/5 d
- ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ A ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ: 36/2