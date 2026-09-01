ਭਾਰਤ 'ਏ' ਟੀਮ ਲਈ ਮੈਚ ਹੀ ਮੈਚ, ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਖੇਡਣਗੇ 8 ਮੈਚ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ?
ਭਾਰਤ 'ਏ' ਟੀਮ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਏ' ਟੀਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
Published : September 1, 2026 at 7:57 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 'ਏ' ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਏ' ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਚਾਰ-ਦਿਨਾ ਮੈਚਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਇੱਕ-ਦਿਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਖੇਡੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਚਾਰ-ਦਿਨਾ ਮੈਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ-ਦਿਨਾ ਮੈਚ 6, 9 ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਟਰ ਹੈਂਡਸਕੌਂਬ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਡੌਗੇਟ, ਕੋਨਸਟਾਸ, ਮੈਕਸਵੀਨੀ, ਝਾਈ ਰਿਚਰਡਸਨ ਅਤੇ ਟੌਡ ਮਰਫੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
The Australia A squads for the tour of India have dropped, so what do you make of them?— cricket.com.au (@cricketcomau) August 31, 2026
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ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਚ ਓਵਨ, ਜੈਕ ਐਡਵਰਡਸ, ਤਨਵੀਰ ਸੰਘਾ, ਲਿਆਮ ਸਕਾਟ, ਸਪੈਂਸਰ ਜੌਹਨਸਨ, ਬੇਨ ਡਵਾਰਸ਼ੂਇਸ, ਜੋਸ਼ ਫਿਲਿਪ, ਆਰੋਨ ਹਾਰਡੀ, ਨਿਖਿਲ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਲੀ ਬੀਅਰਡਮੈਨ 'ਏ' ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਜਾਂ ਟੀ20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਰਜ ਬੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਲੈਵਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।"
ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਮੈਚ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏ ਟੀਮ
ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਡੌਗੇਟ, ਜੈਕ ਐਡਵਰਡਸ, ਪੀਟਰ ਹੈਂਡਸਕੋਮ, ਸੈਮ ਹਾਰਪਰ, ਲਿਆਮ ਹੈਚਰ, ਕੈਂਪਬੈਲ ਕੇਲਾਵੇ, ਸੈਮ ਕੋਨਸਟਾਸ, ਨਾਥਨ ਮੈਕਸਵੀਨੀ, ਟੌਡ ਮਰਫੀ, ਫਰਗਸ ਓ'ਨੀਲ, ਜੋਸ਼ ਫਿਲਿਪ, ਝਾਈ ਰਿਚਰਡਸਨ, ਕੋਰੀ ਰੌਚੀਸੀਓਲੀ, ਜੇਸਨ ਸੰਘਾ, ਲਿਆਮ ਸਕਾਟ।
ਵਨਡੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏ ਟੀਮ
ਮਾਹਲੀ ਬੀਅਰਡਮੈਨ, ਨਿਖਿਲ ਚੌਧਰੀ, ਬੇਨ ਡਵਾਰਸ਼ੂਇਸ, ਜੈਕ ਐਡਵਰਡਸ, ਐਰੋਨ ਹਾਰਡੀ, ਸਪੈਂਸਰ ਜੌਹਨਸਨ, ਸੈਮ ਕੋਨਸਟਾਸ, ਨਾਥਨ ਮੈਕਸਵੀਨੀ, ਟੌਡ ਮਰਫੀ, ਮਿਚ ਓਵਨ, ਜੋਸ਼ ਫਿਲਿਪ, ਤਨਵੀਰ ਸੰਘਾ, ਲੀਅਮ ਸਕਾਟ, ਲਚਲਾਨ ਸ਼ਾਅ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਏ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੌਰਾ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਏ ਟੀਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ-ਦਿਨਾ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਘਰੇਲੂ ਰੈੱਡ-ਬਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਏ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਚਾਰ-ਦਿਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੌਰਾ
ਭਾਰਤ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਟੀ-20, ਪੰਜ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਾਈਟ-ਬਾਲ ਪੜਾਅ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟੀ-20I ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਚ 24, 27, 30 ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਵਨਡੇ ਮੈਚ 4, 7, 10, 13 ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵੈਲਿੰਗਟਨ (19-23 ਨਵੰਬਰ) ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ (27 ਨਵੰਬਰ - 1 ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੌਰਾ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਈਟ-ਬਾਲ ਦੌਰਾ ਹੈ।