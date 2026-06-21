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IND A vs SL A: ਇੰਡੀਆ A ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਟਰਾਈ ਸੀਰੀਜ ਦਾ ਖਿਤਾਬ, ਫਾਇਨਲ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ A ਨੂੰ 66 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਏ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

IND A VS SL A FINAL LIVE STREAMING
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ (PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 21, 2026 at 8:13 PM IST

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IND A vs SL A Final: ਭਾਰਤ A ਨੇ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ A ਨੂੰ 66 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਾਂਬੁਲਾ ਦੇ ਰੰਗੀਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ A ਨੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 377 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ।

311 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ 47.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 311 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ A ਲਈ ਸਦਾਰਾ ਸਮਰਵਿਕਰਮਾ (52) ਅਤੇ ਵਨੁਜ ਸਹਾਨਾ (62) ਨੇ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੱਡੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 66 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 29 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 94 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ

ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 29 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 94 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 8 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਨੇ 29 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 39 ਦੌੜਾਂ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ 51 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 40 ਦੌੜਾਂ ਕਪਤਾਨ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ 90 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 67 ਦੌੜਾਂ, ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ ਨੇ 39 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 36 ਦੌੜਾਂ, ਵਿਪ੍ਰਾਜ ਨਿਗਮ ਨੇ 22 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 27 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੇ 15 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 39 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ 377 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏ ਲਈ ਮਾਥੁਲਨ, ਫਰਨਾਂਡੋ ਅਤੇ ਸਾਹਨ ਨੇ 2-2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

IND A vs SL A Final Live: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਇੰਡੀਆ ਏ: ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਕਪਤਾਨ), ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸੂਰਯਾਂਸ਼ ਸ਼ੈਡਗੇ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਅਨੁਕੁਲ ਰਾਏ, ਵਿਪਰਾਜ ਨਿਗਮ, ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏ: ਨਿਰੋਸ਼ਨ ਡਿਕਵੇਲਾ (ਵਿਕੇਟ), ਅਵਿਸ਼ਕਾ ਫਰਨਾਂਡੋ, ਨੁਵਾਨੀਡੂ ਫਰਨਾਂਡੋ, ਸਦੀਰਾ ਸਮਰਾਵਿਕਰਮਾ, ਸਾਹਨ ਅਰਾਚਿਗੇ (ਕਪਤਾਨ), ਰਵਿੰਦੂ ਫਰਨਾਂਡੋ, ਵਨੁਜਾ ਸਾਹਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਿਰਾਜ਼, ਵਿਜੇਕਾਂਤ ਵਿਆਸਕਾਂਤ, ਦੁਲਜ ਸਮੁਦਿਥਾ, ਕੁਗਾਥਾਸ ਮਥੁਲਨ।

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