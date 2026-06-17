IND A vs AFG A: ਭਾਰਤ A ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ A ਨੂੰ 101 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਏ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਏ ਨੂੰ 101 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
Published : June 17, 2026 at 9:33 PM IST
IND A vs AFG A: ਅੱਜ ਭਾਰਤ A ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ A ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟ੍ਰਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ A ਨੂੰ 101 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਦਾਂਬੁਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ A ਨੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 319 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਟੀਮ 36.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 218 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ।
2 ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ 2 ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ
ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ A 4 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ 2 ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ +0.797 ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟ੍ਰਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ (58), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (59), ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ (58) - ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
Innings Break!— BCCI (@BCCI) June 17, 2026
India A put up a strong total of 3️⃣1️⃣9️⃣/9 courtesy of half-centuries from Priyansh Arya, Kumar Kushagra, and Captain Tilak Varma 🙌
Over to the bowlers!
Updates ▶️ https://t.co/Kg9IWt7M5b#TriNationSeries | #INDAvAFGA pic.twitter.com/AAHqAJUP5T
ਉਥੇ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕਪਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਮੀਰ ਨੇ 32 ਫੈਸਲ ਸ਼ਿਨੋਜ਼ਾਦਾ ਨੇ 46 ਅਤੇ ਬਹੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 57 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 101 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾਊਦਜੀ, ਸ਼ਮਸੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ੀ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਦੋ ਜੀਵਨਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ 38 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 14, 44 ਅਤੇ 21 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।
ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਲੀਗ ਮੈਚ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਏ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਏ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
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