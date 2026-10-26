IND W vs ZIM W:ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤੀ, ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ
IND W vs ZIM W 2nd ODI:ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ 121 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਲਈ।
Published : October 26, 2026 at 5:47 PM IST
ਵਡੋਦਰਾ (ਗੁਜਰਾਤ): ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਪਤਾਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ 3-0 ਨਾਲ ਟੀ20 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਦੇ 328 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 48.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 207 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ 121 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
SERIES SEALED 💙 #TeamIndia register a comprehensive 121-run victory in Vadodara to take go 2-0 up in the ODI series 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/ECnfLgdfi7 #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/iExlL9war7— BCCI Women (@BCCIWomen) October 25, 2026
ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰਨ-ਕਾਲੀ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਤਿਕਾ ਰਾਵਲ ਅਤੇ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ 19/2 ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ 328 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਚ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ 19/2 ਦੇ ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਹਰਮਨ, ਪ੍ਰਤਿਕਾ ਅਤੇ ਦੀਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾਕਈ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸੀ।'
For her magnificent, match-defining 8th ODI century, @ImHarmanpreet takes home the Player of the Match award 👏 Relive her knock ▶️ https://t.co/gOyvDxoH6A #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/TPJ1dAT590— BCCI Women (@BCCIWomen) October 25, 2026
ਦੀਪਤੀ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੀਪਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦੀਪਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੰਬੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਦੀਪਤੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਨਡੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਮੈਚ ਜਿਤਾਊ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਸਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਸਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ।'
IND W vs ZIM W: ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ BCA ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕਾ ਰਾਵਲ (61 ਦੌੜਾਂ) ਨੇ ਤੀਜੇ ਵਿਕਟ ਲਈ 124 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ (126 ਦੌੜਾਂ) ਅਤੇ ਦੀਪਤੀ (106 ਦੌੜਾਂ, ਨਾਬਾਦ) ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 153 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 328/6 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ 48.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 207 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਣਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 4 ਵਿਕਟ ਲਏ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੈਚ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
𝘾𝙚𝙣𝙩𝙪𝙧𝙞𝙤𝙣𝙨' 𝘾𝙤𝙧𝙣𝙚𝙧 💯 Clear game plans and the joy of contributing 🙌 @ImHarmanpreet and @Deepti_Sharma06 take us through their match-winning knocks 🤝 - By @jigsactin #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/51882UWFP5— BCCI Women (@BCCIWomen) October 26, 2026